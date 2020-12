De TikTok a Netflix: Sarah Cooper, Artista Revelación de AP

La comediante Sarah Cooper hizo playback del presidente y simuló hacer una demostración en la que se “inyectaba” un desinfectante en un video de 49 segundos titulado “How to Medical” que publicó en TikTok en abril. Cuatro meses después estaba filmando un especial de Netflix de una hora con invitados famosos como Helen Mirren, Marisa Tomei, Ben Stiller, Jon Hamm, Winona Ryder, Jane Lynch, Fred Armisen y Maya Rudolph.

“Hace seis meses estaba en mi sala haciendo un TikTok”, dijo Cooper recientemente a The Associated Press, que la nombró entre sus Artistas Revelación del 2020. “Y de pronto estoy en un campo de golf con un equipo de rodaje. Y estoy haciendo playback del mismo tipo del que he estado haciendo playback, pero a una escala completamente diferente. Tuve un momento de ‘guao, esto pasó rápido’. ¿Sabes? Como un relámpago”.

Desde su primer video, la humorista ha tenido tantos momentos de esos en los que ha tenido que pellizcarse que ya perdió la cuenta. Pero jamás olvidará su sensación de logro al ver a Jerry Seinfeld explicar en una entrevista por qué los videos de Cooper son chistosos.

“La razón por la que es cómico es porque ella no cree que sea tan cómico”, dijo Seinfeld. “Cuando uno cree que uno es gracioso, es menos gracioso para nosotros en la audiencia. Cuando uno es súper serio, eso es más chistoso. Uno no la ve a ella disfrutando lo que hace; lo hace porque tiene que hacerlo. Eso es lo chistoso”.

Rudolph dijo que el primer vez video que vio de Cooper se lo envió una amiga “riendo a carcajadas y diciendo, ‘¿no es esto fantástico?’”.

“Quedé muy impresionada con su alegría natural”, dijo Rudolph. “Sentí que ella encajaba con eso que le salía con tanta facilidad, que nos hacía reír a todos”.

Su especial en Netflix “Sarah Cooper: Everything’s Fine” fue el primer proyecto de Animal Pictures, la nueva compañía productora de Rudolph y la actriz Natasha Lyonne, conocida por su trabajo en “Russian Doll” y “Orange Is the New Black”.

“Me pregunté, ‘¿quién es esta persona?’ Esto expresa muy bien el porqué de toda esta locura”, dijo Lyonne sobre la primera vez que vio “How to Medical”. “Simplemente resonó mucho más fuerte que si alguien dijera, ‘¿Él está loco o qué?’”.

Rudolph y Lyonne dijeron que aprobar el especial de Cooper fue pan comido.

“Sarah realmente personifica esa voz y sentido del humor y talento que queremos traerle al mundo”, dijo Rudolph. “Ella tenía tanto material con el que trabajar. Sólo era cuestión de ayudarla a editar y ayudar a descifrar cómo traer estas cosas a la vida y de usar toda la experiencia que teníamos”.

Era claro que Cooper estaba “lista para su momento”, dijo Lyonne. “Sabía que era su momento y no iba a arruinarlo... Sarah sencillamente se presentó y se lució”.

Además de ayudarla a tener un especial en Netflix, los videos de Cooper renovaron el interés por los libros que había escrito: “100 Tricks to Appear Smart in Meetings” y “How to Be Successful Without Hurting Men’s Feelings”. Éste último será llevado a la TV como una serie de comedia de CBS que Cooper escribe actualmente con Cindy Chupack (“Sex and the City”, “Modern Family”).

Todo ese éxito parece haber ocurrido de la noche a la mañana para Cooper, pero la humorista de 42 años llevaba tiempo trabajando en su comedia, incluso durante su carrera en el sector de la tecnología (trabajó en Yahoo! y Google antes de renunciar en 2014).

“Esos videos se han convertido en algo que quería hacer todo este tiempo, que es escribir para la TV y crear personajes y contar historias”, dijo Cooper. “De hecho, estoy haciendo finalmente lo que quería hacer desde que renuncié a Google”.

Ahora que Trump está por salir de la Casa Blanca y la carrera de Cooper despegando, ésta dice que los videos de fonomímica serán algo que haga “sólo por diversión de vez en cuando”.

“En retrospectiva, al ver mi carrera, yo evoluciono. Quiero hacer algo diferente. En cuanto siento que algo se vuelve un poco obsoleto, ya no quiero hacerlo más”, dijo.

En cuanto a su éxito, es algo que todavía está procesando.

“Tengo un diario en el que escribo cosas como, ‘Bueno, esto ocurrió hoy. Hablé con Ben Stiller’. Tú sabes, porque es tan difícil de comprender”, dijo Cooper. “Creo que es algo que en unos años podré volver a mirar y decir, ‘guao, todo pasó tan rápido’”.