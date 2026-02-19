americateve

De nueva cuenta, Chivas es la base de la selección mexicana en su camino al Mundial del 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Por segunda convocatoria consecutiva, Chivas será la base de la selección mexicana que se prepara para el Mundial del 2026.

El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita)
El entrenador Javier Aguirre citó el jueves por la noche a siete jugadores del “Rebaño Sagrado” a la selección mexicana que enfrentará un encuentro amistoso ante Islandia el miércoles próximo en la ciudad central de Querétaro.

Para los choques amistosos de enero ante Panamá y Bolivia, el “Vasco” Aguirre convocó a ocho elementos del Guadalajara, que es el líder del torneo Apertura mexicano luego de las primeras seis fechas.

Entre los jugadores de Chivas que fueron citados ahora aparece el zaguero central Diego Campillo y el delantero Efraín Álvarez, quienes no fueron requeridos en enero. El lesionado Luis Romo, el delantero Ángel Sepúlveda y el lateral Bryan González no fueron convocados en esta ocasión.

Aguirre recurrió exclusivamente a futbolistas de la liga local por no ser una fecha FIFA.

El encuentro ante los islandeses marcará la última etapa de pruebas para los mexicanos, porque en marzo, cuando sí hay fecha FIFA, Aguirre dijo que usará básicamente al elenco que disputará el próximo Mundial.

México tiene programados partidos el 28 de marzo ante Portugal en la reinauguración del estadio Azteca. Tres días después se medirá ante Bélgica, en Chicago.

El equipo tricolor debuta en el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica.

Uno de los jugadores que tiene una última oportunidad de convencer a Aguirre es el delantero Guillermo Martínez, de Pumas.

El “Memote” tiene una complicada misión para obtener un sitio como centro delantero, un puesto en el que Raúl Jiménez y el lesionado Santiago Giménez parecen seguros, mientras que Armando “Hormiga” González y Germán Berterame, del Inter Miami, pelean por el tercer sitio.

Equipo:

Arqueros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos)

Zagueros: Richard Ledezma (Chivas), Jesús Garza (Tigres), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Diego Campillo (Chivas).

Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Alexis Gutiérrez (América).

Delanteros: Efraín Álvarez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas) y Armando González (Chivas).

FUENTE: AP

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

