De no ser elegido en el Draft al All-Pro: El camino de Devon Key con los Broncos

ENGLEWOOD, Colorad, EE.UU. (AP) — Una de las partes favoritas del trabajo de Sean Payton como entrenador en jefe de los Broncos de Denver es poder llamar a sus jugadores para informarles que han sido seleccionados al Pro Bowl o honores All-Pro, y una de esas oportunidades esta temporada fue especialmente gratificante.

El safety de los Broncos de Denver Devon Key reacciona en el encuentro ante los Chargers de Los Ángeles el domingo 4 de enero del 2026. (AP Foto/Eric Lutzens)
El safety Devon Key, quien no fue seleccionado en el draft del 2021 y pasó por varios equipos de práctica antes de encontrar un hogar en Denver hace dos años, fue nombrado All-Pro del primer equipo como especialista en equipos especiales a los 28 años.

“Cada semana damos premios”, dijo Payton. “Balones de juego para equipos especiales, balones de juego ofensivos y defensivos. Su nombre aparece, e incluso en su juego (en la Semana 18) cuando entró en defensa. Él simplemente, de manera constante y silenciosa...”

Hace su trabajo, y ahora es considerado el mejor en su campo.

Key lideró la liga con un récord de franquicia de 26 paradas en equipos especiales, superando la marca de 24 tacleadas en equipos especiales establecida por Keith Burns durante varias temporadas a principios de la década del 2000.

“Este lugar ha jugado buen fútbol durante mucho tiempo”, indicó Payton, “y él ha tackleado a más personas en el juego de patadas que nadie en la historia”.

“Creo que habrá muchos exjugadores de equipos especiales, exjugadores defensivos, que dirán, ‘Wow. Eso es algo’. Hay una determinación en eso y una dureza en eso. Devon es uno de esos tipos que... recuerda, no es como si el oponente no reconociera a quién tienen que doblar. Así que eso es lo impresionante”.

Como cualquier jugador de equipos especiales, a Key le encantaría tener un papel más grande desde la línea de golpeo, pero acepta su rol.

“Por supuesto. Quiero decir, somos la primera jugada del juego, va a ser o el saque inicial o el retorno del saque inicial”, dijo Key, uno de los seis Broncos en recibir honores All-Pro esta temporada. “Así que, desde la primera jugada podemos salir y forzar un balón suelto en el equipo de saque inicial o lograr un gran retorno en el equipo de retorno de saque inicial y comenzar el juego de la manera correcta”.

“Esa es la mentalidad que tengo, simplemente salir y motivar a los muchachos, animar a la multitud”.

Ya sea impulsando a Marvin Mims Jr. para un gran retorno o haciendo una tacleada impresionante para enterrar al oponente profundamente, son dos cosas que espera hacer nuevamente el sábado cuando los Broncos (14-3) reciban a los Bills de Buffalo (13-6) en el encuentro divisional.

“Está jugando a un nivel tipo Pro Bowl, All-Pro”, dijo el coordinador de equipos especiales Darren Rizzi. “Ha sido una piedra angular para nosotros durante toda esta temporada, simplemente ha sido el modelo de consistencia, particularmente en la cobertura”.

Key ha demostrado ser uno de los mayores beneficiarios de los cambios dinámicos en las reglas de saque inicial en las últimas dos temporadas en la NFL, que han revivido la era de los ases de equipos especiales que tienen un gran impacto en los juegos.

“Siento que los cambios en las reglas de saque inicial definitivamente me han ayudado porque ya no estamos pateando touchbacks”, dijo Key. “Antes, veías a los muchachos simplemente corriendo por la zona de anotación para touchbacks y OK, aquí viene la defensa. Ahora, te emocionas un poco porque piensas, ‘¿Qué va a pasar en esta jugada?’”

Invariablemente, es Key quien ha estado en el centro de todo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

