De la Espriella cierra campaña; ofrece cambio de rumbo en Colombia y perseguir a grupos armados

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores desde detrás de una cabina de protección durante un mitin de campaña en Barranquilla, Colombia, el sábado 23 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Sin haber pasado antes por la arena electoral, el político y empresario de 47 años aspira llegar al poder, al igual que otros 11 candidatos, en una primera vuelta a realizarse el 31 de mayo, cuando se definirá si Colombia da un giro hacia la derecha o se mantiene en la línea de izquierda del actual gobernante, Gustavo Petro.

“La paz verdadera y la estabilidad del país tienen en el crimen el peor enemigo de todos, por eso no va a haber paz total”, prometió De la Espriella en claro reproche a la política de negociaciones que ha llevado adelante Petro en busca del desarme de los grupos armados ilegales.

“Bandido que no se someta a mi gobierno será dado de baja como en derecho corresponda”, aseveró ante un malecón abarrotado por miles de seguidores que ondeaban banderas tricolores del país sudamericano y lo vitoreaban.

Contrario al proceso que impulsa Petro para reformar la Constitución y que continuaría si gana el candidato oficialista, Iván Cepeda , De la Espriella aseguró que “la democracia solo será posible si la Constitución del 91 vuelve a ser el límite del poder”.

De la Espriella se hizo un nombre dentro de Colombia como abogado defendiendo clientes de renombre, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y también polémicos como Alex Saab, un aliado cercano del presidente venezolano derrocado Nicolás Maduro que es procesado por la justicia estadounidense.

Recogió miles de firmas de ciudadanos que lo apoyaron para respaldar su candidatura desde el movimiento Defensores de la Patria, rechazando el apoyo explícito de los partidos políticos tradicionales y describiéndose a sí mismo como un candidato independiente.

El cambio “no lo puede hacer un hombre que venga de la rosca política. Lo tiene que hacer un hombre independiente como yo”, insistió al asegurar que no es financiado por grupos económicos.

Opositor a Petro, el postulante ultraderechista dijo en una reciente entrevista con The Associated Press que estaría dispuesto a enviar en extradición al actual gobernante en caso de que fuere requerido por Estados Unidos y avancen investigaciones en la nación norteamericana.

También ha prometido reforzar la relación con Estados Unidos, que se ha tensado durante el gobierno de Petro desde la vuelta al poder de Trump, por diferencias en temas de migración, seguridad regional y lucha antinarcóticos.

“El Tigre”, como se lo ha apodado, no dejó de recordar el reciente asesinato de dos de sus colaboradores de campaña y ofreció justicia.

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Molina reportó desde Quito, Ecuador.

FUENTE: AP