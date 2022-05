Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

De estreno: "Angelyne", "The G Word" y "The Valet"

— El apasionante documental “Hold Your Fire” de Stefan Forbes relata un robo en Brooklyn en 1973 que se convirtió en un punto de inflexión en las tácticas de negociación de rehenes y desescalada. La escena, vívidamente representada en imágenes de archivo y de noticieros contemporáneos, captura una Nueva York clásica muy parecida a la de “Dog Day Afternoon” ("Tarde de perros") de Sidney Lumet. Cuando cuatro hombres negros intentaron robar una tienda de artículos deportivos, la policía los atrapó y se produjo un enfrentamiento de 47 horas, con rehenes y un policía muerto. “Hold Your Fire”, que se estrena el viernes 20 de mayo en cines y renta dirigital, captura cómo un expolicía de tránsito con un título en psicología cambió un guion a menudo fatal y usó la comunicación, no la violencia, para resolver una crisis.

— Jake Coyle

MÚSICA

— El tercer álbum de estudio de Harry Styles, “Harry’s House”, está en camino. La colección, que saldrá a la venta el viernes 20 de mayo, es la continuación de su excelente “Fine Line” de 2019. Styles viene de encabezar el festival de música de Coachella, donde se le unieron Shania Twain y Lizzo. El primer sencillo del nuevo álbum es “As It Was”, un tema melancólico basado en los años 80 que pasó tres semanas en la cima de la lista Hot 100 de Billboard en abril. Styles dijo a BBC Radio One que la canción trata sobre “acoger el cambio, perderse a uno mismo, encontrarse a uno mismo, un cambio de perspectiva”. Las nuevas canciones incluyen “Music For a Sushi Restaurant”, “Late Night Talking”, “Grapejuice”, “Daydreaming”, “Keep Driving”, “Satellite”, “Boyfriends” y “Love Of My Life”.

— Dos grandes músicos estadounidenses se conocieron e improvisaron juntos en el verano de 2011, cuando la legendaria cantante Mavis Staples visitó a su buen amigo Levon Helm de The Band en Woodstock, Nueva York. Staples y su banda pasaron unos días con Helm y su banda tocando música y contando historias. Era la última vez que se verían: Helm murió en 2012. Finalmente, un registro de su último encuentro sale a la luz en “Carry Me Home”. El álbum mezcla góspel y soul vintage con folk y blues atemporales, a través de temas como “This Is My Country” de Curtis Mayfield y “The Weight” de Robbie Robertson.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— “Lionel Richie: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song” rinde homenaje al prolífico astro musical, cuyos éxitos incluyen "All Night Long”, “Endless Love” y “Lady”. Anthony Anderson presenta la ceremonia, que se grabó en Washington e incluye actuaciones de Gloria Estefan, Boyz II Men, Luke Bryan, Andra Day, Yolanda Adams y Chris Stapleton. Estefan, Stevie Wonder y Paul McCartney se encuentran entre los ganadores previos del Premio Gershwin. La bibliotecaria del Congreso Carla Hayden llamó a Richie un artista inspirador que ayudó a “fortalecer nuestras conexiones globales”. El especial de PBS se transmite el martes.

— Angelyne no tenía ni necesitó internet para convertirse en una celebridad de Los Ángeles: las vallas publicitarias esparcidas por la ciudad a partir de la década de 1980 funcionaron. Su imagen seductora le dio una fama sorprendentemente duradera, y ahora un espectáculo basado, más o menos, en su historia. La serie limitada de Peacock “Angelyne”, protagonizada por Emmy Rossum y que se estrenará el jueves 19 de mayo, no se anuncia como una biografía tradicional sino, como describió la showrunner Allison Miller, una “historia mágica... sobre cómo convertirte en la persona que estabas destinada a ser” y sobre Los Ángeles y los soñadores que la ciudad atrae. Martin Freeman, Alex Karpovsky y Hamish Linklater son parte del reparto.

— Adam Conover, quien usó la comedia para aplicar el poder del pensamiento crítico en “Adam Ruins Everything”, adopta un enfoque similar al funcionamiento del gobierno en “The G Word With Adam Conover”, que se estrena el jueves 19 de mayo en Netflix. En lo que se describe como una “serie híbrida de comedia y documental”, Conover explora cuán crucial, para bien o para mal, es el gobierno para nuestras vidas, desde el clima hasta la comida, el dinero y más. El programa se basa en “The Fifth Risk: Undoing Democracy” de Michael Lewis (“The Big Short”) e incluye un cameo del presidente Barack Obama que consolida sus habilidades para la comedia.

— Lynn Elber

Fuente: Associated Press