De Arrascaeta firma doblete y Flamengo elimina al Cruz Azul en la Copa Intercontinental

DOHA, Qatar (AP) — El uruguayo Giorgian de Arrascaeta firmó un doblete y el Flamengo de Brasil doblegó el miércoles 2-1 al Cruz Azul de México para avanzar a la semifinal de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Giorgian de Arrascaeta (derecha) celebra tras anotar su segundo gol para Flamengo en el encuentro contra Cruz Azul por la Copa Intercontinental ante Cruz Azul en Doha, Qatar, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (AP Foto/Hussein Sayed)
De Arrascaeta puso al frente a los brasileños a los 15 minutos. Después que Jorge Sánchez niveló a los 44 para Cruz Azul, el volante uruguayo anotó el tanto del triunfo a los 71.

Flamengo, que accedió a este torneo como campeón de la Copa Libertadores, se medirá ante el Pyramids de Egipto por el derecho a enfrentar al campeón europeo Paris Saint Germain en la final.

Cruz Azul, que avanzó como monarca de la CONCACAF, regresará a casa con un nuevo traspiés en el mandato del argentino Nicolás Larcamón, quien no pudo llevar al equipo a los títulos en la Leagues Cup, el torneo Apertura y ahora en la Intercontinental.

El título de la CONCACAF fue obtenido bajo la conducción del uruguayo Vicente Sánchez.

El Mengao se adelantó luego de una grave pifia del argentino Gonzalo Piovi, quien retrasó una pelota dentro de su área y de Arrascaeta aprovechó para interceptar y rematar solo desde el manchón del penal.

Los mexicanos parecían empatar con un remate del uruguayo Matías Fernández que fue anulado por fuera de lugar a los 41.

Un par de minutos después, Sánchez aprovechó un rebote en las afueras del área y de volea prendió un derechazo que entró por el poste derecho del arco defendido por Agustín Rossi.

El segundo tiempo fue equilibrado. Flamengo tocó primero a puerta hasta los 69 con un tiro de media distancia de Gonzalo Plata que se fue por encima del arco.

Poco después, de Arrascaeta entró al área por el costado izquierdo y sacó un remate que superó al portero Raúl Gudiño. Piovi intentó desviar sobre la línea de gol, pero no lo pudo conseguir y el tanto fue convalidado con la tecnología de línea de gol que envía una señal al reloj del árbitro.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

