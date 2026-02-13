Dayot Upamecano firma nuevo contrato de 4 años con Bayern Múnich

Compartir en:









Kim Min-jae (derecha) celebra Dayot Upamecano tras anotar el segundo gol del Bayern Múnich contra Colonia en la Bundesliga, el miércoles 14 de enero de 2026, en Colonia. (AP Foto/Martin Meissner) AP

El gigante de la Bundesliga puso fin el viernes a una larga saga al anunciar que Upamecano, de 27 años, estampó la firma en un nuevo contrato hasta junio de 2030, lo que terminó con las conjeturas de que podría dejarse seducir por el supuesto interés del Real Madrid y el Paris Saint-Germain al final de la temporada.

A su contrato vigente solo le quedaban unos meses.

“Upamecano es otra figura central de nuestro equipo con la que hemos podido ampliar el vínculo. Un plantel necesita puntos de apoyo, y con Dayot ya tenemos el siguiente", dijo Max Eberl, miembro de la junta del Bayern responsable del área deportiva, en el sitio web del club. "A menudo la pregunta no es a quién fichas, sino a quién desarrollas. Dayot ha madurado aquí en el Bayern hasta convertirse en un internacional de primer nivel”.

Upamecano llegó procedente del Leipzig en 2021, cuando el Bayern pagó su cláusula de rescisión de alrededor de 43 millones de euros (entonces 52,2 millones de dólares). Se incorporó al Leipzig del club filial Salzburgo en 2017.

Uli Hoeness, influyente dirigente del Bayern, había expresado recientemente su decepción porque Upamecano aún no se había comprometido a seguir en el club y dio a entender que “sus asesores harían todo lo posible para alejarlo”.

Ha disputado 180 partidos con el Bayern y suma 35 encuentros con Francia.

FUENTE: AP