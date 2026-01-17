americateve

Davis Riley lidera por 2 golpes el Sony Open, al iniciar campaña de la PGA

HONOLULÚ (AP) — Davis Riley se apuntó birdie en cuatro de los últimos siete hoyos el sábado en el ventoso Waialae Country Club para un 67, tres bajo par, y una ventaja de dos golpes con una ronda restante en el Sony Open, que inaugura la temporada de la Gira de la PGA.

Davis Riley realiza su tiro al hoyo 17 en la tercera ronda del Sony Open en Honolulú, el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Matt York) AP

Riley se situó en un acumulado de 198 impactos, 12 bajo par, en el campo junto al océano. Harry Hall (66), Chris Gotterup (68) y Kevin Roy (69) están empatados en el segundo lugar.

"Tienes que hacer algunos pares valientes en estas condiciones y simplemente intentar algunos putts en estos greens rápidos con vientos cruzados en condiciones difíciles de putt cuando tienes la oportunidad", explicó Riley.

El golfista del estado de Mississippi se recuperó de un bogey en el hoyo 11, par 3, con un birdie en el 12, par cuatro. Se valió de un wedge a menos de dos pies en el 14, par cuatro, e hizo un putt de 15 pies en el 15, par cuatro.

En el 18, par cinco, su putt de 60 pies se pasó siete. Logró el putt de regreso.

"Simplemente comencé a sentirme muy bien con el swing y estaba golpeando mis líneas de inicio. Eso es lo más importante en este viento, golpear tus líneas de inicio y controlar la curvatura, y sentí que estaba haciendo algunos buenos golpes de retención contra el viento y golpeando mis líneas de inicio", añadió Riley.

A sus 29 años, Riley está clasificado en el puesto 101 del mundo. Ganó el Charles Schwab Challenge 2024, su único título individual de la Gira, y se asoció con Nick Hardy para ganar el Zurich Classic de 2023.

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

