Davis anota 26 puntos y Christie 24 en victoria de Mavericks 110-104 sobre Rockets

DALLAS (AP) — Anthony Davis anotó 26 puntos y consiguió 12 rebotes, mientras que Max Christie sumó 24 unidades, al atinar cuatro de seis triples por los Mavericks de Dallas, quienes vencieron el sábado 110-104 a los Rockets de Houston.

Max Christie, de los Mavericks de Dallas, realiza una clavada ante los Rockets de Houston el sábado 3 de enero de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)
Max Christie, de los Mavericks de Dallas, realiza una clavada ante los Rockets de Houston el sábado 3 de enero de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)

Los Mavericks rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, que igualó su más larga de la temporada. Han ganado seis de sus últimos siete partidos en casa, dos de ellos contra los Rockets (122-109 el 6 de diciembre).

Dallas vio cómo una ventaja de 17 puntos al inicio del último cuarto se redujo a 106-101 con 1:07 por jugar antes de que Christie, cuarto en la NBA con un 45.9% de aciertos desde la línea de tres, se lanzara para una clavada.

Kevin Durant anotó 34 puntos, jugando toda la segunda mitad con cuatro faltas, para liderar a los Rockets, quienes vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas. Amen Thompson registró 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Tari Eason sumó 19 tantos y diez tableros.

El pívot de Houston, Alperen Sengun, abandonó el encuentro apenas 1:04 después de comenzar debido a un esguince en el tobillo derecho. Sengun aterrizó de manera incómoda tras capturar un rebote defensivo y cayó al suelo.

Los Rockets ya jugaban sin el pívot suplente Steven Adams, quien se perdió su segundo partido consecutivo por un esguince de tobillo.

Los Mavericks también perdieron a un titular temprano. El alero P.J. Washington Jr. jugó los 12 minutos del primer período y luego fue descartado por un esguince en el tobillo derecho.

Deja tu comentario

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un ataque a gran escala de EEUU en Venezuela

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un "ataque a gran escala" de EEUU en Venezuela

