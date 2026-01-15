americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

David Linde dirigirá el Instituto Sundance

David Linde, el expresidente de Universal Pictures y director general de Participant Media, ha sido nombrado director del Instituto Sundance. La organización sin fines de lucro dijo el jueves que Linde asumirá el cargo el 17 de febrero, después de que concluya el festival de este año.

ARCHIVO - David Linde aparece en los American Cinematheque Awards en Los Ángeles el 18 de noviembre de 2021. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - David Linde aparece en los American Cinematheque Awards en Los Ángeles el 18 de noviembre de 2021. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Linde afirmó en un comunicado: "Me siento honrado de unirme al Instituto Sundance como director general para conducir una organización que es esencial para los artistas independientes, la comunidad creativa en general y la cultura en su conjunto".

Su papel incluirá supervisar la transición del Festival de Cine de Sundance a Boulder, Colorado, en 2027, así como gestionar los programas del Instituto Sundance durante todo el año, incluidos los laboratorios de artistas, becas y subvenciones.

Veterano de Hollywood, Linde ha trabajado en televisión y cine durante décadas, cofundó Focus Features y supervisó numerosos filmes nominados y ganadores del Oscar en sus diversos roles. Durante el tiempo de Linde en Participant, que cerró en 2024, la compañía produjo dos películas ganadoras del Oscar: "Spotlight" ("En primera plana") y "Green Book" ("Green Book. Una amistad sin fronteras"). También produjo "Arrival" ("La llegada").

Sundance ha operado bajo una directora general interina, Amanda Kelso, desde principios de 2024 cuando Joana Vicente renunció. Vicente había reemplazado a Keri Putnam en 2021. El evento más destacado del instituto, el Festival de Cine de Sundance anual, se prepara para su última edición en Park City, Utah, que comenzará la próxima semana.

Ebs Burnough, presidente de la junta de Instituto Sundance, dijo en un comunicado que, "David aporta una rara combinación de fluidez en la industria, gestión de causas sociales y un profundo compromiso con los artistas, posicionando a la organización para construir sobre nuestro legado mientras avanzamos en nuestra misión para el futuro".

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter