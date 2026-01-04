americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dart lanza dos pases de TD y los Giants vencen 34-17 a los Cowboys en cierre de temporada

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jaxson Dart lanzó los pases de touchdown número 14 y 15 de su año de novato y los Giants de Nueva York terminaron su temporada perdida con una racha de dos victorias consecutivas al vencer el domingo 34-17 a los Cowboys de Dallas.

Jaxson Dart (6), quarterback de los Giants de Nueva York, lanza el balón contra los Cowboys de Dallas durante el primer cuarto de un juego de fútbol americano de la NFL, hoy domingo 4 de enero de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger)
Jaxson Dart (6), quarterback de los Giants de Nueva York, lanza el balón contra los Cowboys de Dallas durante el primer cuarto de un juego de fútbol americano de la NFL, hoy domingo 4 de enero de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger) AP

Eso y otros resultados alrededor de la NFL sacaron a los Giants (4-13) de la contienda por una de las dos primeras selecciones y aseguraron el número uno para Las Vegas. Nueva York aplastó a los Raiders la semana pasada para poner fin a una racha de nueve derrotas.

Dart ha expresado que le importa más ganar que la posición en el draft y jugó como tal en su duodécima titularidad profesional. Completó 22 de 32 pases para 231 yardas con pases de TD a Daniel Bellinger —en un pase de pala y carrera— y Tyrone Tracy.

Aunque los Giants estaban mermados por lesiones y enfermedades, trataron este juego como cualquier otro con sus titulares jugando todo el tiempo. Dallas (7-9-1) lo tomó más como un juego de exhibición, incluyendo la salida de Dak Prescott después del medio tiempo.

Prescott completó siete de 11 pases para 70 yardas y perdió un balón suelto tras un mal centro antes de ser reemplazado como mariscal de campo por Joe Milton al comenzar el tercer cuarto. Prescott terminó la temporada con 4.552 yardas por pase, la segunda mayor cantidad de su carrera de una década, solo detrás de las 4.902 en 2019.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter