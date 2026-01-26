Daronte Jones acuerda contrato como coordinador defensivo de Washington, dice fuente de AP

Compartir en:









ARCHIVO - Daronte Jones, coordinador del juego aéreo y entrenador de apoyadores de los Vikings de Minnesota, habla con un jugador durante un juego de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, el 10 de noviembre de 2024, en Jacksonville, Florida. (AP Photo/Gary McCullough, archivo) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el contrato no estaba completado y el equipo no había anunciado nada.

ESPN fue el primero en informar que Jones y los Commanders estaban cerca de un acuerdo.

Jones ha pasado las últimas tres temporadas como coordinador del juego aéreo defensivo para los Vikings de Minnesota y también ha servido como entrenador de backs defensivos. Ha estado trabajando bajo el mando del coordinador defensivo Brian Flores en Minnesota, que se ubicó en el puesto número 3 en defensa total en 2025 y estuvo entre los diez mejores equipos en recuperaciones de balón tres veces mientras Jones estuvo allí.

Al unirse al entrenador Dan Quinn en Washington, Jones reemplaza al coordinador Joe Whitt Jr., quien fue despojado de las funciones de llamar las jugadas durante esta pasada temporada regular y despedido al final de la campaña.

Quinn asumió temporalmente el papel de llamar las jugadas defensivas, pero ahora trae a Jones para intentar reconstruir una unidad que estuvo entre las peores de la NFL mientras los Commanders terminaron 5-12 un año después de ir 12-5 y llegar hasta el juego de campeonato de la NFC. Ningún equipo en la NFL permitió a los oponentes ganar más yardas que los Commanders.

Jones, de 47 años, nació y asistió a la escuela secundaria en Maryland. Tiene mucha experiencia en entrenar a nivel universitario, incluyendo trabajar como coordinador defensivo de LSU en 2021 —cuando llamó las jugadas— y ha pasado alrededor de una década trabajando en equipos de la NFL, incluyendo con los Dolphins de Miami, los Bengals de Cincinnati y los Vikings.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP