Darida sale del retiro para ayudar a los checos a clasificarse al Mundial

PRAGA (AP) — El excapitán Vladimír Darida aceptó salir del retiro de la selección para ayudar a la República Checa a intentar clasificarse al Mundial.

El checo Vladimir Darida (8) con el balón tras el gol de Raheem Sterling para Inglaterra en el partido de la Eurocopa, el 22 de junio de 2021, en el estadio de Wembley. (Justin Tallis/Pool Foto vía AP)
Darida, de 35 años, se retiró de la selección en 2021 después de que los checos fueran eliminados en los cuartos de final de la Eurocopa.

El mediapunta aceptó reincorporarse al equipo después de que el técnico Miroslav Koubek y el director general de la Federación Checa de Fútbol, Pavel Nedvěd, se pusieran en contacto con él.

Darida manifestó el martes que su decisión no tenía que ver con sus ambiciones personales, sino con “hacer juntos el máximo para devolver al fútbol checo al Mundial”.

Los checos se presentaron por última vez en un Mundial en 2006.

Darida debutó con la selección en 2012 y disputó 76 partidos, en los que anotó ocho goles. Tras militar anteriormente en equipos de la Bundesliga como Friburgo y Hertha Berlín, y en el Aris Thessaloniki de Grecia, Darida regresó a su país el verano pasado y es capitán del Hradec Králové en la liga checa.

Los checos disputarán la repesca del Mundial tras terminar segundos en su grupo de clasificación, por detrás de Croacia. Se enfrentan a Irlanda en un partido de eliminación directa el 26 de marzo en casa. El ganador luego recibirá a Dinamarca o a Macedonia del Norte por una plaza en el torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo que se clasifique al torneo se unirá a México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

