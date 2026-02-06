Daniss Jenkins anota 18 puntos en la victoria de Pistons 118-80 sobre Knicks

Compartir en:









El alero de los Pistons de Detroit Paul Reed salta para encestar el balón frente al pívot de los Knicks de Nueva York Mitchell Robinson en el encuentro del viernes 6 de febrero del 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Jenkins estaba jugando su 42mo partido de la temporada, lo que significa que ya no es elegible para juegos de la NBA bajo su contrato de dos vías. Los Pistons deben convertir su contrato a uno completo para retenerlo. Está promediando 8,2 unidades y 3,3 asistencias en 16,8 minutos como base suplente.

Jalen Duren (rodilla) no jugó para Detroit, mientras que los Knicks jugaron sin Karl-Anthony Towns (ojo) y OG Anunoby (dedo del pie).

Tobias Harris e Isaiah Stewart anotaron 15 puntos cada uno para los Pistons que han ganado cinco partidos consecutivos de temporada regular contra Nueva York, pero perdieron ante los Knicks en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada.

Mikal Bridges anotó 19 puntos para Nueva York. Jalen Brunson terminó con 12 atinando cuatro de 20 tiros de campo, incluyendo 0 de 8 en triples. Los 80 puntos de Nueva York fueron su mínimo de la temporada, superando los 90 que anotaron en la derrota por 31 puntos ante los Pistons el 5 de enero.

___

FUENTE: AP