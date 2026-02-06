americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Daniss Jenkins anota 18 puntos en la victoria de Pistons 118-80 sobre Knicks

DETROIT (AP) — Daniss Jenkins anotó 18 puntos en su último partido como jugador con contrato de dos vías y los Pistons de Detroit aplastaron el viernes 118-80 a Nueva York, poniendo fin a la racha de victorias de los Knicks en ocho juegos.

El alero de los Pistons de Detroit Paul Reed salta para encestar el balón frente al pívot de los Knicks de Nueva York Mitchell Robinson en el encuentro del viernes 6 de febrero del 2026. (AP Foto/Duane Burleson)
El alero de los Pistons de Detroit Paul Reed salta para encestar el balón frente al pívot de los Knicks de Nueva York Mitchell Robinson en el encuentro del viernes 6 de febrero del 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Jenkins estaba jugando su 42mo partido de la temporada, lo que significa que ya no es elegible para juegos de la NBA bajo su contrato de dos vías. Los Pistons deben convertir su contrato a uno completo para retenerlo. Está promediando 8,2 unidades y 3,3 asistencias en 16,8 minutos como base suplente.

Jalen Duren (rodilla) no jugó para Detroit, mientras que los Knicks jugaron sin Karl-Anthony Towns (ojo) y OG Anunoby (dedo del pie).

Tobias Harris e Isaiah Stewart anotaron 15 puntos cada uno para los Pistons que han ganado cinco partidos consecutivos de temporada regular contra Nueva York, pero perdieron ante los Knicks en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada.

Mikal Bridges anotó 19 puntos para Nueva York. Jalen Brunson terminó con 12 atinando cuatro de 20 tiros de campo, incluyendo 0 de 8 en triples. Los 80 puntos de Nueva York fueron su mínimo de la temporada, superando los 90 que anotaron en la derrota por 31 puntos ante los Pistons el 5 de enero.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

El cubano Yasiel Puig se dirige a la primera base tras negociar una base por bolas con la casa llena para impulsar a Ehire Adrianza durante la tercera entrada de un juego de béisbol de la Serie del Caribe contra Curazao, el sábado 3 de febrero de 2024, en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky, archivo)

Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter