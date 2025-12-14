Daniels y Okongwu lideran a Hawks en victoria 120-117 sobre 76ers

Compartir en:









El base de los Hawks de Atlanta, Dyson Daniels (5), derecha, realiza un slam dunk contra el pívot/alero de los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid (21), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Erik Rank) AP

Quentin Grimes tuvo la oportunidad de forzar el tiempo extra, pero su intento de triple en el último segundo entró y salió dramáticamente, dando a los Hawks su 15ª victoria de la temporada.

Daniels acertó 13 de 19 tiros de campo. Vít Krejci sumó 19 puntos, y Zaccharie Risacher tuvo 15.

Paul George lideró a Filadelfia con 35 puntos, VJ Edgecombe anotó 26 y Joel Embiid terminó con 22 puntos y 14 rebotes. Los 76ers solo lideraron una vez, con 47-46 en el segundo cuarto.

Edgecombe mantuvo a los 76ers en el juego con 17 puntos en el tercer cuarto mientras George y Joel Embiid observaban desde el banco.

Los Sixers estuvieron sin su base todoterreno Tyrese Maxey debido a una enfermedad por segundo juego consecutivo.

Daniels anotó con poco más de un minuto restante para dar a los Hawks una ventaja de 118-114. Grimes respondió con un triple. Joel Embiid consiguió un rebote defensivo crucial, dando la posesión a los Sixers con 41 segundos restantes. Varios intentos de triple se quedaron cortos, y los Hawks escaparon por poco.

