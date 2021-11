Daniela Rojo renuncia como coordinadora del grupo Archipiélago

"Hoy he tenido que tomar una decisión muy difícil. A raíz de problemas personales y familiares me veo obligada a dejar mis funciones como coordinadora en el equipo de Archipiélago. No he tenido ningún problema con los miembros de la plataforma, a los que abrazo fuertemente y les dejo saber que ha sido un gran placer para mí pertenecer a un equipo tan entregado", escribió Rojo en su cuenta de Facebook.