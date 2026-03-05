americateve

Daniel Berger firma un 63 y toma ventaja de 3 golpes en Bay Hill

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Daniel Berger tiene suficiente historia en Bay Hill como para saber qué tipo de prueba esperar. Se anotó nueve birdies, todos menos uno con putts de menos de 10 pies, para firmar un 63, nueve bajo par, y una ronda que nadie esperaba el jueves en el Arnold Palmer Invitational.

Daniel Berger realiza su golpe desde el rough hacia el primer hoyo en la ronda inicial del Arnold Palmer Invitational en Orlando, Florida, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Berger firmó su vuelta sin bogeys por la mañana y, al final del día, tenía una ventaja de tres golpes y un resultado que fue casi nueve impactos mejor que el promedio de los 72 jugadores.

Collin Morikawa tuvo un cierre que le habría venido bien el año pasado, cuando fue subcampeón. Estuvo en la mitad del grupo hasta que remató con eagle-birdie-birdie para un 66. Quedó empatado con Ludvig Aberg, cuya ronda debería considerarse tan impresionante como lo que hizo Berger.

Aberg jugó por la tarde, cuando los greens se veían más amarillentos, el viento empezó a soplar con ráfagas y a cambiar de dirección, y se juntaron nubes de tormenta sin que realmente amenazaran. Pegó con un hierro 5 a 25 pies para un eagle en el hoyo 12, par 5, y firmó un 66, tres golpes mejor que cualquiera de los que jugaron tarde.

Scottie Scheffler jugó a media mañana e hizo 70, su primera ronda inicial bajo par desde su primer torneo del año (que ganó). Rory McIlroy apareció tarde y se vio frenado por un golpe que rebotó en las rocas y terminó en el agua en el hoyo 13 para doble bogey.

Incurrió en otro bogey en el 18 para un 72.

A Bay Hill a menudo se le llama un mini Abierto de Estados Unidos porque los greens están firmes —McIlroy pegó un tiro al 14, par 3, que botó como si hubiera golpeado un trampolín.

El rough es espeso. Russell Henley tuvo una posición de bola en la que debió pararse directamente encima para poder ver unas ocho irregularidades.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

