Dan tierra a familiares de víctimas de Ethiopian Airlines

Las bolsas contienen un kilogramo (2,2 libras) de tierra quemada del lugar donde cayeron los restos de la aeronave, dijeron miembros de dos familias a The Associated Press. Estas personas solicitaron el anonimato para evitar posibles represalias del gobierno. Un funcionario etíope que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones confirmó la entrega de las bolsas.

“Lo de la tierra se debió a la imposibilidad de identificar los cadáveres y entregar los restos a las familias”, dijo una de las personas afectadas. “No descansaremos hasta que nos entreguen el cadáver correspondiente o partes de los cuerpos de nuestros seres queridos”.

Los forenses comenzaron sus análisis de ADN para identificar los restos pero podrían tardar seis meses debido al pequeño tamaño de los fragmentos de los cadáveres. Sin embargo, las autoridades dijeron que en dos semanas entregarán las actas de defunción. Las víctimas del desastre aéreo eran de 35 países.

Un servicio religioso en memoria de los fallecidos está previsto para el domingo en Adís Abeba, una semana después de la caída de la aeronave de Ehiopian Airlines. Las familias islámicas han orado por sus muertos y desean efectuar inhumaciones lo más pronto posible.

La Interpol y los Servicios de Emergencia Blake, contratados por la aerolínea, trabajarán con la policía y las autoridades de salud de Etiopía para identificar los restos, afirmó el sábado Dagmawit Moges, ministra local de transporte.

“Los preparativos para el proceso de identificación ha comenzado y garantizaremos que la pesquisa post mortem comience cuanto antes”, agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) envió un equipo de unas 16 personas para coadyuvar en la pesquisa, apuntó la funcionaria.

En París, los investigadores comenzaron el sábado a estudiar la grabadora de voz de la cabina del jet de la aerolínea y parientes de las víctimas también recibieron las bolsas con tierra.

La agencia investigadora de accidentes aeronáuticos de Francia, BEA, tuiteó el sábado que el trabajo técnico con la grabadora ha dado inicio. La BEA también dijo que se reanudaron las labores relacionadas con las grabadoras que contienen información del vuelo.

Las grabadoras, conocidas como “cajas negras”, fueron enviadas a Francia porque la BEA tiene amplia experiencia en el análisis de esos dispositivos. Expertos de la NTSB y de Boeing, fabricante de la aeronave, participan en la investigación.

Aviones Boeing 737 Max 8 protagonizaron los desastres aeronáuticos en Etiopía y el del año pasado en Indonesia.

___

Charlton informó desde París. Los periodistas de The Associated Press, Dave Koenig, en Houston, y Tom Krisher, en Detroit, contribuyeron a este despacho.