americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dan por concluido intrincado proceso electoral hondureño. Ningún partido logró mayoría legislativa

TEGUCIALPA (AP) — Ninguna de las fuerzas políticas de Honduras alcanzó la mayoría simple de diputados al Congreso en las elecciones generales celebradas hace un mes, lo que obligará al conservador Nasry Asfura, declarado ganador en la disputa presidencial, a buscar consensos para lograr la aprobación de sus iniciativas.

Simpatizantes del Partido Nacional celebran después de que el Consejo Nacional Electoral declarara al candidato presidencial Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Fernando Destephen)
Simpatizantes del Partido Nacional celebran después de que el Consejo Nacional Electoral declarara al candidato presidencial Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Fernando Destephen) AP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró el martes un intrincado proceso electoral con la declaratoria final en la que destacaron los resultados en los niveles electivos de diputados y de las alcaldías. El 24 de diciembre, el ente electoral proclamó como ganador en la liza presidencial a Asfura, del Partido Nacional y quien recibió el respaldo antes de la votación del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con esa declaratoria, el Partido Nacional ganó 49 curules al Congreso unicameral de 128 asientos. El también Partido Liberal, de Salvador Nasralla —segundo en la disputa presidencial, según el CNE— alcanzó 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) 35, el Partido Innovación y Unidad (Pinu) 2 y el Demócrata Cristiano 1.

En el caso de las 298 alcaldías en disputa, el Partido Nacional ganó 151 de ellas, el Partido Liberal 76, Libre 69, Pinu 1 y la otra se adjudicó a una candidatura independiente.

Los nuevos diputados asumen el 25 de enero, dos días antes que lo haga el nuevo presidente del país centroamericano, para un período de cuatro años.

La declaratoria final de las elecciones fue firmada por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona ante la negativa del consejero titular Marlon Ochoa, afín a Libre, de suscribirla.

“Pueblo hondureño con este acto el CNE da por concluido el proceso de elecciones generales 2025, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la voluntad soberana y el cumplimiento del marco constitucional y legal”, expresó Hall, quien también preside el ente electoral.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a todos los sectores políticos, sociales y a la ciudadanía para que se preserve la paz y se respete la institucionalidad hondureña.

La funcionaria también pidió que cualquier inconformidad con el proceso sea canalizada por las vías legales que establece la ley.

“La elección se realizó con pluralidad política, en paz y con alta participación ciudadana”, afirmó Hall.

Señaló que posterior a la votación y durante el escrutinio hubo adversidades, sabotajes, amenazas, coacciones, persecución y “una altísima e imperdonable violencia de género contra ambas consejeras” del CNE.

Aseguró que a pesar de todos esos “obstáculos, venció la democracia”.

Las elecciones generales estuvieron marcadas por un lento escrutinio que en cierto momento generó una gran incertidumbre y denuncias de supuesto fraude, además de la presión y advertencias de Estados Unidos para que se completara y respetara el conteo de los votos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter