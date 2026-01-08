americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dan 24 años de cárcel a exsacerdote católico en Brasil por violación de menor

SAO PAULO (AP) — Un tribunal brasileño condenó al exsacerdote católico Bernardino Batista dos Santos a 24 años y nueve meses de prisión por la violación de una persona menor de edad, según muestra un documento que The Associated Press obtuvo el jueves.

El fallo fue emitido previamente esta semana, aunque el caso permanece sellado.

En un documento de 22 páginas, el tribunal del estado de Minas Gerais también sentenció a Dos Santos, de 78 años, a pagar 30.000 reales brasileños en daños (5.570 dólares) a la persona.

El abogado de Dos Santos, Leonardo Diniz, expresó en un breve comunicado que está sorprendido por la decisión del tribunal y la apelará.

La arquidiócesis de Belo Horizonte retiró a Dos Santos de su cargo en la ciudad vecina de Contagem en 2021, luego de recibir decenas de denuncias desde 1975. Sin embargo, su declaración de culpabilidad se basa en un solo caso de 2016, después de que Brasil cambiara sus leyes sobre los plazos de prescripción en casos similares.

El exsacerdote fue arrestado por primera vez en octubre de 2024, pero luego se le puso en arresto domiciliario con una tobillera electrónica, según las autoridades de Minas Gerais.

La abogada Ana Carolina Oliveira, que representa a más de 60 personas presuntamente violadas por Dos Santos, manifestó en un comunicado que "la decisión del tribunal reconoce la gravedad de las acciones cometidas, la particular vulnerabilidad de la víctima menor de edad y el profundo impacto de las violaciones".

"Ninguna posición social, institucional o religiosa puede servir como escudo para la impunidad en crímenes de esta naturaleza", manifestó Oliveira.

Una investigación de la policía del estado de Minas Gerais, a la que también tuvo acceso la AP, mostró que la familia de la persona menor de edad acusó a Dos Santos de violación durante un fin de semana en una granja que él tenía en la ciudad de Tiros. En ese momento, el exsacerdote dirigía un jardín de infantes en Belo Horizonte.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter