Dan 24 años de cárcel a exsacerdote católico en Brasil por violación de menor

En un documento de 22 páginas, el tribunal del estado de Minas Gerais también sentenció a Dos Santos, de 78 años, a pagar 30.000 reales brasileños en daños (5.570 dólares) a la persona.

El abogado de Dos Santos, Leonardo Diniz, expresó en un breve comunicado que está sorprendido por la decisión del tribunal y la apelará.

La arquidiócesis de Belo Horizonte retiró a Dos Santos de su cargo en la ciudad vecina de Contagem en 2021, luego de recibir decenas de denuncias desde 1975. Sin embargo, su declaración de culpabilidad se basa en un solo caso de 2016, después de que Brasil cambiara sus leyes sobre los plazos de prescripción en casos similares.

El exsacerdote fue arrestado por primera vez en octubre de 2024, pero luego se le puso en arresto domiciliario con una tobillera electrónica, según las autoridades de Minas Gerais.

La abogada Ana Carolina Oliveira, que representa a más de 60 personas presuntamente violadas por Dos Santos, manifestó en un comunicado que "la decisión del tribunal reconoce la gravedad de las acciones cometidas, la particular vulnerabilidad de la víctima menor de edad y el profundo impacto de las violaciones".

"Ninguna posición social, institucional o religiosa puede servir como escudo para la impunidad en crímenes de esta naturaleza", manifestó Oliveira.

Una investigación de la policía del estado de Minas Gerais, a la que también tuvo acceso la AP, mostró que la familia de la persona menor de edad acusó a Dos Santos de violación durante un fin de semana en una granja que él tenía en la ciudad de Tiros. En ese momento, el exsacerdote dirigía un jardín de infantes en Belo Horizonte.

