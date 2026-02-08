americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dan 20 años de cárcel al exmagnate de medios Jimmy Lai en Hong Kong

HONG KONG (AP) — Jimmy Lai, exmagnate de los medios de comunicación de Hong Kong, defensor de la democracia y duro crítico de Beijing, fue sentenciado a 20 años de prisión en uno de los casos más destacados procesados bajo una ley de seguridad nacional impuesta por China que prácticamente ha silenciado la disidencia en la ciudad.

ARCHIVO - El activista por la democracia Jimmy Lai sale del Tribunal de Apelaciones Finales, el 9 de febrero de 2021, de Hong Kong. (AP Foto/Kin Cheung, archivo)
ARCHIVO - El activista por la democracia Jimmy Lai sale del Tribunal de Apelaciones Finales, el 9 de febrero de 2021, de Hong Kong. (AP Foto/Kin Cheung, archivo) AP

La jueza Esther Toh dijo que 18 años de la sentencia de Lai deben cumplirse consecutivamente a su condena por fraude, por la cual recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. Lai puede apelar su caso. Sus coacusados recibieron penas de prisión de entre 6 años y 3 meses y 10 años.

Tres jueces aprobados por el gobierno evitaron que Lai, de 78 años, recibiera la pena máxima de cadena perpetua por cargos de conspirar con otros para coludirse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional, y asociación delictuosa para publicar artículos sediciosos. Fue declarado culpable en diciembre. Dada su edad, la sentencia de cárcel podría mantenerlo tras las rejas el resto de su vida.

Antes de que Lai saliera de la sala del tribunal, se le veía serio, mientras algunas personas en la galería pública lloraban. El cardenal católico de Hong Kong, Joseph Zen, se sentó junto a la esposa de Lai cuando él llegó para la sentencia.

El arresto y juicio del defensor de la democracia han suscitado preocupaciones sobre el declive de la libertad de prensa en lo que alguna vez fue un bastión asiático de independencia mediática. El gobierno insiste en que el caso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, y alega que los acusados usaron el periodismo como pretexto durante años para cometer actos que perjudicaron a China y a Hong Kong.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

OPINION: Cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter