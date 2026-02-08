Dan 20 años de cárcel al exmagnate de medios Jimmy Lai en Hong Kong

Compartir en:









ARCHIVO - El activista por la democracia Jimmy Lai sale del Tribunal de Apelaciones Finales, el 9 de febrero de 2021, de Hong Kong. (AP Foto/Kin Cheung, archivo) AP

La jueza Esther Toh dijo que 18 años de la sentencia de Lai deben cumplirse consecutivamente a su condena por fraude, por la cual recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. Lai puede apelar su caso. Sus coacusados recibieron penas de prisión de entre 6 años y 3 meses y 10 años.

Tres jueces aprobados por el gobierno evitaron que Lai, de 78 años, recibiera la pena máxima de cadena perpetua por cargos de conspirar con otros para coludirse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional, y asociación delictuosa para publicar artículos sediciosos. Fue declarado culpable en diciembre. Dada su edad, la sentencia de cárcel podría mantenerlo tras las rejas el resto de su vida.

Antes de que Lai saliera de la sala del tribunal, se le veía serio, mientras algunas personas en la galería pública lloraban. El cardenal católico de Hong Kong, Joseph Zen, se sentó junto a la esposa de Lai cuando él llegó para la sentencia.

El arresto y juicio del defensor de la democracia han suscitado preocupaciones sobre el declive de la libertad de prensa en lo que alguna vez fue un bastión asiático de independencia mediática. El gobierno insiste en que el caso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, y alega que los acusados usaron el periodismo como pretexto durante años para cometer actos que perjudicaron a China y a Hong Kong.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP