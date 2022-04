Damas de Blanco denuncian multas y detenciones durante el Domingo de Resurrección en la isla

Berta Soler , líder de la organización opositora, fue arrestada nuevamente junto a su esposo y ex preso político de la Primavera negra Ángel Moya, mientras salían de su vivienda en el barrio capitalino de Lawton.

Santana Ayala comentó al medio antes mencionado que fue multada con 150 cup por violar un supuesto operativo de vigilancia en su vivienda y que la policía borró fotos de su teléfono. Además, también denunció que fue registrada por dos mujeres en la unidad policial de Santiago de las vegas y que estas la amenazaron diciéndole de que “si no me dejaba requisar, iban a llamar a los hombres, a los policías, para que ellos me hicieran el registro corporal”.

En marzo, el gobierno de EEUU reconoció la labor de las Damas de Blanco en el marco del Mes de la Historia de la Mujer.

“Casi todos los domingos de este año, el régimen cubano las ha detenido por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos. El régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios”, escribió la Embajada de EEUU en Cuba en su perfil de Twitter.

Carlos Martínez | americateve.com

