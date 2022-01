Dallas obtiene a Arriola, procedente de DC United

Arriola, de 26 años, ha anotado 20 goles en 89 partidos de temporada regular desde 2017, cuando llegó al D.C., procedente de Tijuana.

“Quiero dejar claro que este club, la directiva y los dueños, no me presionaron, sino que ésta fue una decisión personal en un momento crítico de mi vida, para mi carrera y mi familia, por lo que pedí abiertamente mudarme”, dijo Arriola mediante un comunicado en Twitter. “A medida que he ido creciendo me he percatado de que el tiempo, la felicidad y las relaciones son algunas de las cosas más importantes en la vida y específicamente en la mía”.

Arriola se perdió buena parte de la temporada de 2020 por una ruptura en el tendón de Aquiles derecho. Jugó tres partidos con el Swansea durante la segunda mitad de la temporada 2020-21, antes de una lesión de cuádriceps.

Acumula ocho goles en 42 apariciones internacionales. Está entrenando actualmente con Estados Unidos para la triple fecha de partidos de la eliminatoria mundialista.