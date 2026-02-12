americateve

Dalex se deja sentir la sensualidad en “Red Room”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dalex se imagina una noche perfecta de fin de semana de San Valentín con su álbum de mediana duración “Red Room”.

El músico estadounidense Dalex da una entrevista en la Ciudad de México, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Orbach)
El astro de la música urbana está de regreso con música nueva y en esta producción se dejó llevar por el R&B con el cual busca reflejar la sensualidad de estas fechas.

“Es un estilo de música que yo crecí escuchando, que me encanta, ¿sabes?”, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “El R&B era como que mi estilo de música favorito y siempre como que quería implantar ese estilo en mí”.

Idealmente, dijo, se debe escuchar acompañado.

“Para tú disfrutarlo con tu pareja o un momento íntimo con quien tú quieras disfrutarlo. Me encanta y por eso le puse ‘Red Room’”, señaló. “Que lo pongan mientras están en un momento de intimidad”.

El álbum se destaca por su producción y sonido expansivo en temas como “Cuarto rojo” y “Sin voz”. También tiene interludios, uno de los cuales, “No tan especial”, es una especie de continuación a “Especial”, uno de los temas de su álbum debut “Climaxxx” y tiene como invitado a Fantakuka.

“En la canción (‘Especial’) yo estoy hablándole al novio nuevo de mi expareja y yo le estoy diciendo como que ella haga contigo, lo que hizo conmigo”, dijo. “No tan especial” es “como el novio de mi ex contestándome a mí. Si te fijas, no soy yo cantándola, es otro artista de Puerto Rico, un chamaquito nuevo… Fanta, que es súper talentoso, viene por ahí a romper”.

Todas las canciones del EP tienen visualizadores y “Cuarto rojo” tiene un video oficial. Para Dalex cuyo lanzamiento anterior es “Area 69 (F.002)” de 2024, este es un gran momento para encender motores después de cambiar de compañía discográfica.

“Este año venimos (a) trabajar mucho. Yo sé que yo estuve mucho tiempo sin tirar música, pero ahora venimos a trabajar”, señaló.

Dalex también tiene varias colaboraciones importantes entre sus proyectos. En diciembre lanzó “Honguito” junto al puertorriqueño Farruko, un tema que fusiona reguetón y R&B y próximamente estará presentando canciones con El Bogueto de México y Boza de Panamá.

"Lo conocí hace como un año atrás, que fue cuando hicimos el tema, porque yo estaba aquí en México”, dijo sobre El Bogueto. “Me gustó mucho lo que él estaba haciendo y entonces, pues creamos un tema ese mismo día en el estudio”.

Sobre Boza señaló: “Panamá también es un país que siempre me da mucho cariño, igual que aquí en México y me encanta, me encanta trabajar con artistas de allá".

Dalex es originario de Estados Unidos con ascendencia puertorriqueña. No es muy aficionado al fútbol americano, pero estuvo, como millones, pendiente del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

“Es un logro increíble para todos nosotros los latinos”, señaló. “En verdad es un gran logro, no tan solo para Puerto Rico, sino para los latinos, Bad Bunny está rompiendo con todos los esquemas”.

FUENTE: AP

