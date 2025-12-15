americateve

Dak Prescott se queda sin palabras mientras los Cowboys enfrentan la eliminación de playoffs

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Dak Prescott se quedó mirando fijamente durante varios segundos cuando le preguntaron al quarterback estrella cuál sería el objetivo para los Cowboys de Dallas en los últimos tres juegos de la temporada regular después de que prácticamente se les esfumaron sus esperanzas de playoffs.

El guard de los Cowboys de Dallas Tyler Smith se sostiene la cara tras lesionarse en el encuentro ante los Vikings de Minnesota el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Julio Cortez)
La larga pausa lo dijo todo después de que los Vikings, que habían quedado fuera de la contienda a la postemporada antes del inicio del partido el domingo por la noche, pusieron al equipo de Prescott básicamente en la misma posición al ganar 34-26.

Dallas (6-7-1) podría quedar fuera antes de jugar su próximo partido el domingo contra los Chargers de Los Ángeles (10-4). Filadelfia (9-5), su rival de la NFC Este y el campeón defensor del Super Bowl, probablemente acabará el sábado con los Cowboys al vencer a Washington, que tiene cuatro victorias.

“Somos jugadores profesionales”, dijo Prescott, todavía buscando las palabras. “Tienes que venir a trabajar y dar lo mejor de ti, sin importar qué. No puedes simplemente rendirte. No puedes simplemente detenerte. No puedes simplemente decir: ‘Oh, no vamos a los playoffs’”.

Una racha de tres victorias en noviembre le dio esperanzas a los Cowboys durante una temporada difícil que comenzó sin el cazamariscales Micah Parsons, después de que lo enviaron a Green Bay una semana antes del inicio ante los Eagles. La campaña fue sacudida a mitad cuando el ala defensiva de 24 años Marshawn Kneeland murió en un aparente suicidio.

El impulso comenzó después de una semana de descanso llena de eventos que incluyó la muerte de Kneeland y un intercambio que trajo al destacado tackle defensivo Quinnen Williams de los Jets de Nueva York, un movimiento que impulsó a una defensa en apuros.

Pero sus problemas regresaron: la racha de victorias terminó con una derrota de 44-30 en Detroit, y las preguntas sobre el personal que rodea a la defensa crecen ahora sin un lugar en los playoffs en juego.

"Les dije: 'Oigan, no estamos cambiando. No estamos cambiando quiénes somos'", dijo el entrenador de primer año Brian Schottenheimer. "Sabíamos que teníamos garantizados 17 juegos y no voy a despertar diferente mañana. Estoy frustrado porque no encontramos la manera de ganar este juego. Estoy frustrado porque fuimos tan pobres en tercera oportunidad. Somos mejores que eso. Soy mejor que eso".

Los Cowboys disputaron los playoffs tres años consecutivos con marca de 12-5 con Mike McCarthy de 2021 a 2023, pero esa racha terminó junto con su contrato y el final de la temporada pasada de 7-10.

Ahora Dallas está en riesgo de tener récords perdedores consecutivos por primera vez desde que las tres temporadas del exentrenador Dave Campo (2000-02) terminaron con 5-11. Después de la visita de los Chargers, que probablemente llegarán a los playoffs, los Cowboys terminarán con juegos de visitante contra los Commanders y Giants, ambos se encuentran por debajo en el Este de la NFC.

Qué funciona

El corredor Javonte Williams la semana pasada aseguró su primera temporada de 1.000 yardas en su quinto año. Siguió con uno de sus juegos más eficientes, corriendo para 91 yardas en 15 acarreos (seis.uno yardas por acarreo). Y eso fue después de perderse la mayor parte de la primera mitad con una lesión en el hombro. Su zambullida de uno yarda fue su décimo touchdown por tierra de la temporada.

Necesita ayuda

La defensa de blitz de Minnesota le dio problemas a Dallas en tercera oportunidad. Los Cowboys fueron dos de 12, y Prescott no lanzó un pase de touchdown por solo la tercera vez esta temporada. Las dos capturas no ilustraron realmente cuánta presión enfrentó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

