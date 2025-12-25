americateve

Dak Prescott lanza para 307 yardas y 2 touchdowns; Cowboys superan 30-23 a Commanders

Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos touchdowns por los Cowboys de Dallas, quienes dilapidaron buena parte de una ventaja de 18 puntos pero superaron el jueves 30-23 a los Commanders de Washington.

Dak Prescott, quarterback de los Cowboys de Dallas, lanza un pase en el encuentro del jueves 25 de diciembre de 2025 ante los Commanders de Washington (AP Foto/Nick Wass)
Dallas (7-8-1) anotó touchdowns en sus tres primeras posesiones para ponerse 21-3. Aunque los Commanders (4-12) redujeron la diferencia a un touchdown en tres ocasiones diferentes, no pudieron completar la remontada y sufrieron su décima derrota en 11 partidos.

Ambos equipos ya estaban eliminados de la contienda por los playoffs, lo que redujo significativamente la importancia de este enfrentamiento entre los antiguos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional.

Prescott completó 19 de 37 pases y ayudó a que Dallas convirtiera sus seis intentos en cuarta oportunidad. Sus dos pases de touchdown le dieron 30, empatando el récord de la franquicia de Tony Romo de cuatro temporadas con al menos 30 envíos de anotación.

Prescott se sobrepuso a seis capturas, incluidas tres de Jer'Zhan Newton.

Washington, que jugó sin los mariscales de campo lesionados Jayden Daniels (codo) y Marcus Mariota (cuádriceps, mano), recurrió al veterano Josh Johnson de 39 años.

En el décimo partido de inicio en su carrera y el primero desde 2021, Johnson completó 15 de 23 envíos para 198 yardas sin touchdowns ni intercepciones.

