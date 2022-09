Discusión por cantar en un Karaoke de Miami termina a tiros

El tiroteo ocurrió poco después de las 11:30 p.m. de este jueves a las afueras del establecimiento The Sandbar Sports Grill, ubicado en la calle 203 y Old Cutler Road, en el suroeste del condado.

Dos hombres y una mujer resultaron baleados. Una testigo que no quiso mostrar su rostro en cámara nos contó detalles de lo que ella vivió.

“Yo sentí los tiros, vi a dos personas que salieron corriendo a mano izquierda, y venían tirándole tiros a esa persona, después vi a otras personas que salieron corriendo para allá para otra gasolinera y también venían atrás de él, parece que uno de esos tiros que le estaban tirando a la persona, le dio a mi carro por adelante y salió el tiro por atrás, tengo cristales rotos”, dijo la testigo.

La ráfaga de disparos impactó varios vehículos que quedaron en el estacionamiento con los cristales rotos y agujeros de bala en la carrocería.

A clientes habituales del lugar no les sorprende lo sucedido.

“Va mucha gente fea, es como una minidiscoteca, pero no es para nada agradable, ahí es bueno ir temprano a comer algo e irse, porque el ambiente ahí regularmente de noche no es bueno, gracias a Dios no estaba ahí y bueno, para un pueblo como Cutler Bay, eso es impactante”, contó Alejandra Ramos, residente del área.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Jackson South Medical Center.

La mujer y uno de los hombres se encuentran en estado crítico, mientras que el otro herido está fuera de peligro.

En el bar se negaron a dar declaraciones, sin embargo quienes asisten con frecuencia nos contaron cómo es el ambiente en el establecimiento.

“Hay una parte que es de karaoke y para el otro lado es para comer, adentro ya después de las 11:00 empieza la música en vivo, pero nunca he visto problemas así de esas cosas y yo voy ahí a menudo con mi esposo y nunca he visto fajadera ni nada de eso”, dijo Yury Hernández, residente del área.

Las autoridades informaron que los responsables del tiroteo continúan prófugos. Se le pide a quien tenga más información que llame a Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-8477.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com