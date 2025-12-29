Curry y Butler lideran a los Warriors en victoria 120-107 sobre los Nets

Compartir en:









Stephen Curry (30), de los Warriors de Golden State, busca penetrar rumbo a la canasta ante la presión de Nic Claxton (33), de los Nets de Brooklyn, durante la segund mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Curry lanzó ocho de 15 desde el campo mientras que Butler acertó 11 de 12 desde la línea de tiros libres para los Warriors, quienes se recuperaron de una derrota en tiempo extra en Toronto el domingo para ganar por cuarta vez en cinco juegos.

Trayce Jackson-Davis agregó 11 puntos y Gary Payton II, De’Anthony Melton y Will Richard contribuyeron con diez cada uno.

Michael Porter Jr. tuvo 27 puntos y el novato Egor Demin agregó 23 para los Nets, quienes vieron detenida su racha de tres victorias consecutivas.

Golden State estuvo lento en el primer cuarto y llegó a estar detrás por hasta 13 unidades. Los Warriors se recuperaron para liderar por dos al medio tiempo antes de que Curry, quien tuvo dificultades para encontrar su tiro en la primera mitad, anotara diez puntos para llevar a Golden State a una ventaja de 89-85 al final del tercer cuarto.

Los Warriors lideraban por diez con 4:37 restantes en el cuarto período antes de que los Nets realizaran una racha de 8-0 para poner el marcador 107-103 después de un par de tiros libres de Terance Mann.

En la siguiente posesión, Curry se inclinó hacia Nic Claxton mientras lanzaba un flotador y fue golpeado mientras su tiro entraba y acertó un tiro libre.

Demin luego respondió con un triple antes de que los Warriors anotaran en sus siguientes tres viajes, culminando con una volcada de Richard que puso el marcador 116-106 y selló la victoria. Los Warriors mejoraron a 7-12 como visitantes. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP