Curry anota 26 en su regreso a casa mientras Warriors vencen 132-125 a Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Stephen Curry anotó 26 puntos en su juego anual de regreso a casa en Charlotte, y los Warriors de Golden State derrotaron el miércoles 132-125 a los Hornets frente a 19.685 personas, la mayor multitud jamás registrada en el Spectrum Center.

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, lucha por el balón con Kon Knueppel, base de los Hornets de Charlotte, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Chris Carlson)
Brandon Podziemski y Jimmy Butler sumaron cada uno 19 puntos para los Warriors, que han ganado cinco de seis juegos. Gui Santos añadió 13 puntos desde el banquillo, encestando tres triples para Golden State, que logró 24 de 49 desde más allá del arco.

Brandon Miller lideró a Charlotte con 33 puntos, mientras que LaMelo Ball terminó con 27, acertando siete de diez desde la línea de tres puntos. El novato Kon Knueppel añadió 20 puntos en su regreso tras una ausencia de un juego debido a un esguince de tobillo.

Charlotte jugó sin los titulares Miles Bridges y Ryan Kalkbrenner debido a lesiones.

Podziemski terminó cinco de siete desde la línea de tres puntos, incluyendo un triple inclinado sobre un pie para vencer el reloj de tiro.

Los Hornets perdieron a pesar de superar a los Warriors 56-32 en la pintura.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

