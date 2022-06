Cura venezolano desparecido desata escándalo en Argentina

Malfa aseveró que había intentado mediar en el asunto, pero que “lamentablemente el sacerdote incumplió el acuerdo”. Según la versión del cura venezolano, la acusación es infundada. “El dinero que utilicé para la compra del vehículo fue un regalo personal. No se firmó ningún papel ni contrato, era un regalo. Me distorsionaron, fue un regalo, no un préstamo. Me difamaron diciendo que yo era un delincuente”, sostuvo.