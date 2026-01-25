Cunningham y los Pistons aplastan 139-116 a los Kings para su 5ta victoria en seis juegos

Compartir en:









Russell Westbrook, derecha, de los Kings de Sacramento, intenta superar la marca defensiva de Daniss Jenkins (24), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, se recuperaron de una derrota en casa ante Houston el viernes por la noche para mejorar a 33-11. Empatados a 35 después del primer cuarto, Detroit se despegó en el segundo al superar a los Kings 43-30.

Cunningham acertó 13 de 22 tiros de campo, encestando tres de cinco triples. El pívot de los Pistons, Jalen Duren, añadió 18 unidades con siete de ocho en tiros, y Tobias Harris sumó 16.

Malik Monk lideró a Sacramento con 19 tantos, y DeMar DeRozan tuvo 16. Los Kings han perdido cinco consecutivos, dejando su marca en 12-35.

Domantas Sabonis jugó su quinto partido para Sacramento después de perderse dos meses debido a una lesión en la rodilla. Logró 12 puntos con seis de siete en tiros, además de ocho asistencias y siete rebotes en 24:44.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP