americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cunningham y los Pistons aplastan 139-116 a los Kings para su 5ta victoria en seis juegos

DETROIT (AP) — Cade Cunningham logró 29 puntos y 11 asistencias, y los Pistons de Detroit aplastaron 139-116 a los Kings de Sacramento el domingo para su quinta victoria en seis juegos.

Russell Westbrook, derecha, de los Kings de Sacramento, intenta superar la marca defensiva de Daniss Jenkins (24), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Russell Westbrook, derecha, de los Kings de Sacramento, intenta superar la marca defensiva de Daniss Jenkins (24), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, se recuperaron de una derrota en casa ante Houston el viernes por la noche para mejorar a 33-11. Empatados a 35 después del primer cuarto, Detroit se despegó en el segundo al superar a los Kings 43-30.

Cunningham acertó 13 de 22 tiros de campo, encestando tres de cinco triples. El pívot de los Pistons, Jalen Duren, añadió 18 unidades con siete de ocho en tiros, y Tobias Harris sumó 16.

Malik Monk lideró a Sacramento con 19 tantos, y DeMar DeRozan tuvo 16. Los Kings han perdido cinco consecutivos, dejando su marca en 12-35.

Domantas Sabonis jugó su quinto partido para Sacramento después de perderse dos meses debido a una lesión en la rodilla. Logró 12 puntos con seis de siete en tiros, además de ocho asistencias y siete rebotes en 24:44.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter