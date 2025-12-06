americateve

Cunningham y Duren lideran a los Pistons en victoria 124-112 sobre los Bucks

DETROIT (AP) — Cade Cunningham tuvo 23 puntos y 12 asistencias, y los Pistons de Detroit vencieron el sábado por la noche 124-112 a Milwaukee, poniendo fin a la racha de 15 victorias consecutivas de los Bucks en Detroit.

Jalen Duren, pívot de los Pistons de Detroit, a la izquierda, y Jericho Sims, pívot de los Bucks de Milwaukee, compiten por un rebote durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun)
Jalen Duren, pívot de los Pistons de Detroit, a la izquierda, y Jericho Sims, pívot de los Bucks de Milwaukee, compiten por un rebote durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun) AP

Milwaukee comenzó la temporada con una racha de 13 victorias consecutivas contra los Pistons, pero Detroit ha ganado dos de tres esta temporada.

Jalen Duren tuvo 16 puntos y 16 rebotes para Detroit, que ha ganado cuatro de cinco para mejorar a 19-5, con la única derrota el miércoles por la noche en Milwaukee. Isaiah Stewart añadió 19 puntos.

Kevin Porter Jr. tuvo un máximo de la temporada con 32 puntos para los Bucks, que han perdido diez de 12. Kyle Kuzma añadió 15 puntos.

Detroit lanzó un 57.1% (20-35) desde la duela en la primera mitad, incluyendo un 50% (7-14) en triples, pero solo construyó una ventaja de 61-56 gracias a 13 pérdidas de balón que llevaron a 20 puntos de Milwaukee. Cunningham tuvo 15 puntos y ocho asistencias mientras Porter anotó 19 con 7-8 en tiros.

Los Bucks nunca amenazaron en el cuarto, quedando atrás por 25 cuando ambos equipos comenzaron a vaciar los banquillos. El guardia de los Pistons, Marcus Sasser, hizo su debut en la temporada después de una lesión.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

