Cunningham logra triple-doble y Duren doble-doble en paliza de Pistons 112-86 sobre Hornets

DETROIT (AP) — Cade Cunningham logró un triple-doble, mientras que Jalen Duren añadió 19 puntos y 11 rebotes para que los Pistons de Detroit apalearan el sábado 112-86 a los Hornets de Charlotte.
Cunningham terminó con 22 puntos, diez rebotes y diez asistencias a pesar de no jugar los últimos cuatro minutos, cuando cada entrenador vació su banca en un encuentro ya definido.
Tobias Harris anotó 19 puntos para Detroit, que ganó por séptima vez en nueve partidos. Duncan Robinson sumó 15 unidades y Ausar Thompson añadió 14.
Los cinco titulares terminaron con cifras de dos dígitos por los Pistons, quienes atinaron un 21.4% de sus triples (seis de 28).
Kon Knueppel y Miles Bridges anotaron 19 puntos cada uno por Charlotte, que había ganado cinco de sus últimos nueve compromisos después de un inicio de 4-14. Brandon Miller terminó con 14 puntos, pero LaMelo Ball salió por acumulación de faltas con ocho puntos tras atinar tres de 14 disparos.
Ambas ofensivas tuvieron dificultades en la primera mitad, cometiendo 11 pérdidas de balón cada una, pero los Pistons anotaron los últimos 13 puntos del segundo cuarto para tomar una ventaja de 55-45.
