Cunningham logra 29 puntos y nueve asistencias en victoria de Pistons 122-116 sobre Trail Blazers

DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 13 de sus 29 puntos en el último cuarto y los Pistons de Detroit se recuperaron para vencer 122-116 a los Trail Blazers de Portland el viernes por la noche.

Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, encesta superando a Deni Avdija (8), de los Trail Brazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Ryan Sun)
Cunningham también sumó tres asistencias en el cuarto y terminó con nueve. Jalen Duren añadió 18 unidades y descolgó ocho rebotes.

Detroit permitió 22 tantos por pérdidas de balón. Los Pistons promediaron solo 15,0 puntos por esa vía en su inicio con récord de 15-2, pero han superado los 20 intercambios de posesión ofensiva en siete juegos consecutivos mientras tienen un récord de 4-3.

Deni Avdjia anotó 35 puntos para Portland. Jeremi Grant tuvo 29, y Shaedon Sharpe 28 — y el resto del equipo aportó 24 unidades.

Detroit tomó una ventaja de 112-110 con un robo y bandeja de Cunningham con 2:22 por jugar, y Duncan Robinson anotó cinco tantos en las siguientes dos posesiones para ampliar la diferencia a siete.

Avdija tuvo 29 puntos en los primeros tres cuartos, ayudando a Portland a liderar 85-84. Los Pistons anotaron 65 en la primera mitad, pero solo consiguieron 19 puntos en el tercero.

En sus próximos partidos, los Trail Blazers estarán en Memphis el domingo por la noche y los Pistons reciben a Milwaukee el sábado por la noche.

