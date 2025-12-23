americateve

Cunningham, Duren y Harris guían a Pistons, los mejores del Este, en victoria 136-127 sobre Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Cade Cunningham anotó 23 puntos y repartió 14 asistencias, Jalen Duren sumó 23 unidades y 12 rebotes, y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, vencieron el martes 136-127 a los Kings de Sacramento.

Isaiah Stewart, alero de los Pistons de Detroit, festeja un triple ante los Kings de Sacramento, el martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Justine Willard)
Isaiah Stewart, alero de los Pistons de Detroit, festeja un triple ante los Kings de Sacramento, el martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Justine Willard)

Tobias Harris anotó 24 puntos por los Pistons, quienes han ganado nueve de sus últimos 11 partidos.

El doble-doble de Duren fue su cuarto consecutivo y su decimoséptimo de la temporada. Ausar Thompson anotó 19 puntos para Detroit, e Isaiah Stewart añadió 16 desde el banquillo.

DeMar DeRozan anotó 37 puntos y Russell Westbrook sumó 27 por los Kings, quienes han perdido diez de sus últimos 12 partidos.

Westbrook repartió cuatro asistencias para alcanzar las 10.140 en su carrera, quedando a una de Magic Johnson, el séptimo lugar en la historia de la NBA.

Los Pistons, que lideran la NBA en puntos sobre la pintura con 58,1 por partido, anotaron 70 dentro de la zona, frente a los 48 de los Kings.

Detroit ganaba 75-58 al descanso y 115-97 después de tres cuartos. Sacramento se acercó a ocho puntos en el último periodo, pero no pudo reducir más la diferencia.

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad



