Cunningham anota 28 puntos; Pistons se sobreponen a suspensiones y aplastan a Raptors 113-95

Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, trata de disparar ante la marca de Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, el miércoles 11 de febrero de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, ganaron por sexta vez en siete partidos pese a jugar sin los pívots Isaiah Stewart y Jalen Duren. Ambos comenzaron a cumplir suspensiones impuestas el mismo miércoles por su participación en una pelea durante el partido del lunes, una victoria en Charlotte.

Duncan Robinson anotó 13 puntos y Tobias Harris aportó 12 unidades y 11 rebotes a la causa de los Pistons, quienes mejoraron a 18-7 como visitantes. Detroit nunca estuvo en desventaja al conseguir su séptima victoria consecutiva sobre Toronto.

Por Toronto, Immanuel Quickley anotó 18 puntos y Scottie Barnes agregó 17. RJ Barrett firmó 16 unidades y Brandon Ingram 13.

Los Pistons superaron a los Raptors 50-34 en puntos sobre la pintura y capturaron 46 rebotes, por 35 de Toronto.

Cunningham terminó con siete rebotes y nueve asistencias, e igualó su máximo número de la temporada al encestar seis de 11 intentos de 3 puntos. Su récord personal es de siete, establecido la temporada pasada.

FUENTE: AP