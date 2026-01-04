Cunha da un punto al Man United en empate 1-1 ante Leeds

Compartir en:









Matheus Cunha, al centro, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Leeds United y el Manchester United en Leeds, Inglaterra, hoy domingo 4 de enero de 2026. (Danny Lawson/PA vía AP) AP

El delantero brasileño igualó para el United después de que el internacional estadounidense Brenden Aaronson pusiera al Leeds al frente en la segunda mitad en Elland Road.

Aaronson abrió el marcador en el minuto 62, pero Cunha empató tres minutos después. Cunha estuvo cerca de marcar el gol de la victoria al final del partido con un disparo curvado desde fuera del área que golpeó el exterior del poste.

El United ha perdido solo dos de sus últimos 14 partidos en la liga, pero seis empates durante esa racha han hecho que el equipo de Ruben Amorim tenga dificultades para mantenerse al ritmo de los tres primeros en la clasificación.

“Este año creo que tenemos el control de los partidos más a menudo que el año pasado. Así que fue un buen partido, pero por supuesto (estoy) un poco frustrado por no ganar”, señaló Amorim a TNT Sports.

El Leeds está invicto en siete partidos y se adelantó cuando Aaronson superó al defensor del United Ayden Heaven para disparar bajo al rincón lejano.

Cunha anotó su tercer gol en sus últimos cinco partidos al aprovechar un pase del suplente Joshua Zirkzee y deslizar un disparo más allá del portero del Leeds, Lucas Perri.

El United ha tenido que lidiar sin su inspirador capitán lesionado Bruno Fernandes durante el período festivo, así como con los delanteros clave Bryan Mbeumo y Amad Diallo, que están jugando en la Copa Africana de Naciones. Mason Mount y Kobbie Mainoo también están fuera por lesiones. Sin embargo, Amorim sugirió que Fernandes y Mount podrían estar cerca de regresar.