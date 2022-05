El dictador Nicolás Maduro agradeció el apoyo de México, Argentina y Bolivia ante la exclusión de la Cumbre de las Américas

"Hagan lo que hagan la voz de Venezuela, Cuba y Nicaragua llegará a Los Ángeles, allí estaremos con nuestra verdad, tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto", advirtió el líder chavista

El dictador chavista, quien no fue invitado a participar de la cumbre que se desarrollará el próximo mes en Los Ángeles, Estados Unidos , lanzó una advertencia a Washington: “Hagan lo que hagan la voz de Venezuela , Cuba y Nicaragua llegará a Los Ángeles, allí estaremos con nuestra verdad, tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto”.

“Llevamos las banderas de Bolívar, de Martí, de Sandino, de Fidel y de Chávez, y la vamos a seguir llevando con mucho orgullo”, aseguró Maduro.

Los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua han convocado por sorpresa para este viernes un foro regional aliado a diez días de la controvertida Cumbre de las Américas a la que no han sido invitados.

La XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que sesionará en La Habana, supone un nuevo episodio dentro de las tensiones entre estos tres países y Estados Unidos, que los excluyó de la cita del 4 al 10 de junio en Los Ángeles.

Los líderes de la ALBA “compartirán estrategias de desarrollo comunes” y “analizarán la situación política regional”, indicó en un escueto comunicado el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores. El secretariado general de la alianza no ha informado del encuentro.

El punto de política regional hace referencia a la situación creada en torno a la Cumbre de las Américas, el asunto que está copando la actualidad política regional desde hace días y opacando los preparativos de una reunión que pretendía hablar de migración, desarrollo económico y cambio climático.

Estados Unidos avanzó en un primer momento que no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre porque estos países no respetan la democracia. Posteriormente, conforme arreció la polémica, dejó entrever que barajaba opciones para que pudiesen participar, pero no en igualdad de condiciones al resto.

La semana pasada, Estados Unidos anunció de forma unilateral la rebaja de ciertas sanciones contra los regímenes de Cuba y Venezuela, aunque sin ligarlas con la Cumbre de las Américas.

A menos de dos semanas de la cita, Washington no ha despejado la incógnita y tampoco ha publicado la lista definitiva de participantes, pese a haber empezado ya a enviar las invitaciones. Entre los países invitados está España.

La polémica regional arrancó con la denuncia del ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, a finales de abril de que Estados Unidos, anfitrión de la IX Cumbre de las Américas, estaba excluyendo a su país de los preparativos.

La situación dio un salto cualitativo cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció, días después de visitar La Habana, que él no acudiría a la Cumbre si había excluidos. Pero dejó la puerta abierta a que lo representara su canciller.

En los días siguientes, otros líderes de la región también señalaron que no participarían si no se invitaba a todos los países del continente. Entre ellos se encuentran los presidentes de Bolivia y Guatemala, Luis Arce y Alejandro Gianmattei, respectivamente.

Otros países latinoamericanos -como Chile, Argentina, Panamá y Honduras- mostraron su rechazo a la exclusión de países de la región, pero indicaron que participarían.

Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay han confirmado su asistencia. Brasil, por su parte, aún no ha hecho público si acudirá, aunque esto no tiene que ver con los excluidos.

Dentro de la Comunidad del Caribe (Caricom), sus 15 miembros están divididos sobre su participación, pero todos quieren que la cumbre sea un éxito. Entre sus socios hay países cercanos a Cuba como Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

La oleada de críticas afectó a Estados Unidos, que ve peligrar el éxito de la Cumbre de las Américas, donde aspiraba a presentar un plan migratorio regional.

Este objetivo es clave para el presidente Joe Biden, que quiere atajar la actual crisis migratoria en su frontera sur, y relanzar su popularidad y las opciones de los candidatos del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.

La exclusión de Cuba, sin embargo, dejaría fuera de un potencial pacto migratorio a uno de los mayores emisores de migrantes de los últimos meses. De octubre a abril sumaron 114.000 los cubanos que han llegado a Estados Unidos, según datos de su agencia fronteriza.

Fuente: con informacion de EFE