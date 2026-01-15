Cuidado con los anuncios en línea con historias elaboradas: podría tratarse de estafas

El sitio web de Olivia Westwood Boutique también tiene una encantadora historia de origen. En la sección “Sobre nosotros” se afirma que dos hermanas gemelas dirigen la tienda que su madre abrió en 1972 y comparten su compromiso con un negocio “arraigado en la familia, la comunidad y mujeres apoyando a mujeres”. Los compradores podrían aprovechar una venta en honor a la difunta fundadora de la boutique en lo que habría sido su 95to cumpleaños.

Pero ninguna de las tiendas es lo que parece. Ambas muestran muchos de los mismos suéteres islandeses, nórdicos y festivos con imágenes de stock idénticas. Sus dominios web fueron registrados en China en noviembre, antes de la temporada de compras navideñas. Las opiniones negativas de ambas proliferan en sitios web de reseñas de consumidores como Trustpilot, donde los usuarios informan haber recibido productos de mala calidad que fueron difíciles de devolver.

Melia & Co. no respondió a una solicitud de más información sobre sus propietarios. Un examen detallado de un anuncio emergente en el que se describe a Nola Rene, la tejedora sueca de 72 años que supuestamente colgará sus agujas de tejer, revela la frase “Imágenes ilustrativas” en la parte superior y, en la parte inferior, un aviso que dice que las personas en las fotos son modelos. Al menos otros tres sitios de compras también venden los suéteres “amorosamente tejidos a mano en pequeñas cantidades”.

Olivia Westwood Boutique respondió a una consulta por correo electrónico sobre dónde estaba ubicada y quién era el propietario del negocio diciendo que era una boutique en línea que “trabaja con socios globales de confianza para servir a nuestros clientes”.

Las estafas de compras en línea son frecuentes. Aproximadamente el 36% de los estadounidenses no recibió reembolsos después de comprar un artículo en línea que dijeron que nunca llegó o resultó ser falso, según una encuesta del Pew Research Center realizada en abril de 2025 y publicada en julio. Las herramientas digitales, más rápidas y sofisticadas, hacen que sea aún más difícil para los consumidores detectar si lo que ven es demasiado bueno para ser verdad.

Algunos vendedores y estafadores se han aprovechado de las imágenes generadas por IA para crear sitios web que tienen un aura de autenticidad artesanal o que dicen tener una larga historia como un minorista pequeño y de confianza, afirmó Seth Ketron, profesor de marketing de la Universidad de St. Thomas en St. Paul, Minnesota.

“Se está volviendo cada vez más común”, dijo Ketron. “Si no tienes cuidado o no prestas realmente mucha atención, o en realidad no sabes qué buscar o cómo se ven las fotos de IA, es fácil pasar por alto o no darse cuenta de que probablemente no es real”.

Los anuncios engañosos de comercio electrónico suelen aparecer en los feeds de redes sociales o como banners en otros tipos de sitios web. Los expertos dicen que los compradores pueden dar algunos pasos simples para distinguir a un pequeño comerciante legítimo de uno sospechoso antes de hacer clic en “comprar”.

Busca detalles verificables

Deanna Newman es propietaria de C’est La Vie, un minorista de joyería en línea en Ontario, Canadá, y aprendió sobre las estafas de suplantación de pequeños negocios de la manera difícil. Una persona que afirmaba haber recibido productos de baja calidad de su sitio dejó un comentario iracundo en la página de Facebook de Newman. Alarmada, buscó, pero no pudo encontrar un registro del pedido.

Newman concluyó que un estafador usaba el nombre de su tienda en varios sitios de compras que vendían joyas. Cuando las personas se quejaban en línea sobre productos de baja calidad, llegaban a su sitio. Había sitios web de C’est La Vie que afirmaban tener ubicaciones físicas en Nueva York, Birmingham, Inglaterra, Dublín, Irlanda, y otras ciudades, que en realidad no existían.

“A veces las personas recibían productos de China y joyas de muy baja calidad, y otras no recibían nada”, dijo Newman.

Ella manejó las quejas, puso una advertencia en su página de Facebook y en su tienda en línea sobre los sitios web engañosos de C’est la Vie, y publicó videos en Instagram y TikTok para demostrar que era una persona real con un negocio real. Algunos de los sitios imitadores fueron eliminados. Pero la afluencia de malas reseñas y quejas perjudicó sus ventas, dijo.

Newman aconseja a los compradores que busquen una dirección verificable u otros detalles que puedan indicar que un sitio es auténtico. En caso de duda, conviene comunicarse con el propietario por correo electrónico, teléfono o formulario de contacto. Si son genuinos, deberían estar encantados de responder, afirmó.

“Es difícil, porque el consumidor tiene que hacer un poco de investigación por su parte, pero también diría que, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es”, dijo Newman.

Cuidado con las historias tristes

Incluir historias falsas de dificultades junto con anuncios es una técnica que los estafadores en línea utilizan para atraer a posibles compradores. Entre las estratagemas más comunes está la de anunciar una venta de “liquidación” o una venta para honrar a un hijo, hija o abuela fallecidos.

Newman dijo que las personas que asumieron el nombre de su empresa emplearon diferentes versiones de este truco, como la muerte de un familiar cercano. Un cliente que contactó a Newman le expresó sus condolencias por la pérdida de su hijo.

“Me di cuenta de que pensaban que yo era el sitio web de la estafa”, afirmó. “Así que dije: ‘Bueno, la buena noticia es que no has sido estafado porque estoy enviando estos productos, pero la mala es que compraste pensando que estabas apoyando a alguien que pasa por una situación difícil’”.

Revisa reseñas de terceros

Murat Kantarcioglu, profesor de informática de Virginia Tech, recomienda revisar las reseñas antes de realizar cualquier compra en línea en pequeños negocios. Las reseñas de clientes no siempre son reales, pero pueden ser útiles como parte de tu investigación.

Sitios como el Better Business Bureau y Trustpilot, con sede en Reino Unido, son dos lugares que vale la pena revisar, así como mercados como Amazon y Etsy si la marca tiene presencia allí.

“Si el pequeño negocio afirma estar allí desde hace 30 años, deberían tener reseñas sobre ellos, tal vez de al menos un par de años atrás”, dijo Kantarcioglu.

Busca el dominio

Otra verificación rápida es buscar dónde se registró un sitio web. Kantarcioglu recomienda buscar el nombre de dominio a través de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro. GoDaddy y Whois son otras opciones.

Si una empresa afirma estar en un país, pero está registrada en otro, es una señal de alerta. Si el sitio fue registrado en los últimos meses, pero se comercializa como perteneciente a un pequeño negocio establecido, eso es otra señal.

Confía en tu instinto

No importa cuán cauteloso seas, aun puedes ser estafado. Si algo parece extraño, es mejor esperar antes de hacer una compra que hacer una de la que puedas arrepentirte, dicen los expertos.

“A medida que (la IA) mejora, los estafadores o las personas que realizan prácticas comerciales dudosas tendrán más facilidad para engañar a la gente, porque las cosas parecerán cada vez más convincentes”, dijo Ketron, de la Universidad de St. Thomas. “Así que cada vez que salen trucos como estos o se genera publicidad en torno a ellos, las personas que se dedican a este tipo de prácticas encuentran formas de hacerlo... lo cual se vuelve más desafiante” de detectar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP