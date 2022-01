Más de 60,000 cubanos se han repatriado a la isla, dice el gobierno

Entre las motivaciones para quienes deciden “repatriarse” a la isla están la posibilidad de adquirir el pasaporte en $100 en lugar de los $450 que cuesta en el consulado de Cuba en los Estados Unidos y la posibilidad de importar una vez al año equipos electrodomésticos con aranceles en pesos cubanos.

“Tengo a mi madre enferma en Cuba que necesita que viaje frecuentemente. Repatriarme no fue una decisión fácil porque va contra mis principios, pero tenía que hacerlo para poder ayudarla”, dijo Enrique González, un cubano residente en Kendall, al oeste de Miami.

“Desde entonces tengo miedo que al volver a ser cubano residente en Cuba me dejen un día retenido en la aduana y me regulen”, añadió, en referencia a la práctica del régimen de impedir la salida del país a personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y las libertades.

La Mesa Redonda fue espacio también para que el régimen cubano criticara a Estados Unidos, país al que culpó por la crisis migratoria desatada por la represión y el hambre al que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha llevado a la isla.

Ernesto Soberón Guzmán, director general de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que Estados Unidos “en cierta medida es responsable y es cómplice” de la muerte de cubanos en el estrecho de la Florida o en las selvas latinoamericanas.

Soberón recordó que EEUU no cumplió con la entrega de las 20,000 visas pactadas con el régimen cubano, pero omitió que decenas de miles de cubanos continúan siendo acogidos como refugiados en la frontera sur de los Estados Unidos.

En lo que va de año fiscal más de 13,000 cubanos han pedido asilo en la frontera estadounidense y unos 600 fueron interceptados por la Guardia Costera. Los funcionarios cubanos aseguraron que en 2021 hubo una alta letalidad en reiterados naufragios donde hay presencia eventual de menores, traumas psicológicos con secuelas de por vida.

*Fraude de pasaportes, visados y boletos aéreos*

Las autoridades cubanas también alertaron del aumento en el número de personas estafadas con la venta de boletos aéreos, visados y pasaportes falsos.

Durante 2021 detectaron en el cruce de fronteras a más de 230 ciudadanos de la Isla que intentaban emplear documentos de viaje fraudulentos o adquiridos ilícitamente.

Recientemente la televisión estatal mostró imágenes de cubanos que fueron estafados por $6,500 con visas falsas para México que eran pagadas por cubanoamericanos en una red de estafas en Estados Unidos.

A esta redacción han llegado decenas de denuncias similares con la venta de boletos aéreos.

“Compré un pasaje a Guyana en $2,700 a una agencia de viajes para hacer la travesía hasta la frontera de México y Estados Unidos. Me llamaron para confirmar el vuelo y después me dijeron que lo iban a cambiar por una cancelación de última hora. Tengo el boleto, pero la agencia hace más de una semana que no me responde”, dijo una cubana vía telefónica desde Cienfuegos.

“El mundo está muy malo. La gente no tiene compasión. Ese dinero lo conseguí vendiendo mi casa. Ahora no tengo ni casa ni pasaje. El cubano se ha convertido en el peor enemigo del otro cubano. Lo único que le interesa a la gente es el dinero”, lamentó.