Lanzan campaña para declarar a Osmani García "persona non grata" en Miami

La recogida de firmas fue iniciada este miércoles por el usuario Edgar López. El objetivo es hacer llegar la petición al Alcalde de la Ciudad de Miami, Mayor Francis Suárez.

“Esta petición está dirigida al alcalde Francis Suárez para que declare al reguetonero Osmani García Persona non grata en la Ciudad de Miami”, señala la descripción de la campaña, que casi alcanza las 7500 firmas necesarias.

La iniciativa contra el reguetonero se produce a raíz de las polémicas declaraciones realizadas por este el pasado martes en un Facebook Live, cuando arremetió contra miembros de la comunidad cubana en Miami, a quienes calificó de “cederistas chivatones”, “comunistas arrepentidos”, entre otros insultos.

Asimismo, García criticó a muchos de los cubanos que presionan a los artistas de la isla por no haber hecho nada durante los 60 años de dictadura.

“No han hecho nada (…) No hacen nada (…) ¿Quién ha tirado un tiro dónde? ¿Quién de ustedes han tirado un tiro? (…) No me hablen más de política (…) ya son 60 años de perder”, dijo García, visiblemente alterado.

Durante los últimos meses ha aumentado la presión contra los artistas cubanos cercanos al régimen de la isla.

La pasada semana el propio Alcalde de Miami declaró Persona non grata en la ciudad a la cantante Haila María Mompié, quien se ha presentado durante las últimas semanas en varias ciudades de Estados Unidos.

La movilización contra Haila obligó a la suspensión del concierto de la artista en el centro nocturno Studio 60, donde cientos de personas se manifestaron para mostrar su descontento contra el régimen de La Habana y contra el denominado “intercambio cultural”.