Eduardo del Llano: "Tiendas en Cuba son templos de retiro y meditación"

Del Llano explicó que ni las tiendas en CUC, donde “no hay casi nada”, ni las que ofrecen productos en moneda libremente convertible (MLC) satisfacen las expectativas de los cubanos.

“En las tiendas y mercados en pesos cubanos no hay casi nada. Las tiendas en CUC son desde hace un tiempo comparables a las bibliotecas en tanto templos de retiro y meditación trascendental. En las tiendas en MLC no hay de todo: es prácticamente imposible encontrar café, papel sanitario, leche en polvo”, publicó el cineasta en su perfil de Facebook.

Tal y como se podía prever, los establecimientos en MLC no han sostenido la demanda de insumos básicos, lo que ha dejado sin opciones a la mayoría de la población.

Del Llano continuó su publicación ironizando sobre la ampliación de la red mayorista en Cuba.

“Ah, pero la gente ignora que el Estado ha abierto además un puñado de Tiendas de Recaudación de Diamantes y Petróleo Refinado. Si llegas a una de ellas con un par de piedras de tu abuela -asumiendo que no las hayas cambiado en las Casas del Oro y la Plata en los ochenta- verás a la entrada a unos joyeros tras sendas mesas, que se ponen su cristal de aumento en el ojo y examinan tus piezas, o bien unos químicos que analizan tu petróleo, y si te dan su aprobación tendrás derecho a acceder a un recinto de fábula dónde encontrarás de todo, desde pan hasta Lamborghinis”, escribió el artista.

“Si no se ha divulgado su existencia es para no crear estado de ansiedad y un mercado subterráneo de joyas falsas. Ahora se estudia la posibilidad de abrir tiendas de Recaudación de Órganos…”, añade la publicación.

Eduardo del Llano se ha convertido en uno de las figuras del mundo artístico de la Isla con mayor presencia en redes sociales. Por ese medio, el cineasta ha mostrado abiertamente su apoyo al régimen castrista y ha realizado duras críticas contra la comunidad cubana radicada en el Sur de Florida.

“A ver si entienden de una vez que yo apoyo eso que ustedes llaman ‘la tiranía’ y ‘la sangrienta dictadura castrista’… No es un apoyo incondicional: no soy militante, nadie me paga, me soborna o amenaza; critico lo que entiendo que está mal desde aquí y desde hace tiempo, cosa que la inmensa mayoría de ustedes no hizo, pero lo apoyo no por lo que pueda tener de dictadura, sino por lo que desde luego tiene de libertario y antimperialista”, subrayó del Llano el pasado mes de agosto.