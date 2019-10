Dos jóvenes cubanos arrestados por muerte de adolescente en Miami

Josue Cao, de 17 años, y Matthew Hernandez, de 18, permanecen detenidos en la cárcel TGK, de Condado de Miami Dade, y está previsto que hoy miércoles den sus declaraciones, dice la nota.

Josue Cao, quien fue el primero en ser arrestado por el crimen y confesó a la policía lo ocurrido, se presentará ante un juez de la corte juvenil por ser menor de edad, mientras que Hernandez lo hará en los tribunales regulares.

Según lo relatado por las autoridades a Univisión, el pasado sábado Cao asistió a una fiesta en el 20220 y la 32 avenida, en el suroeste de Miami, y ahí se encontró con miembros de una pandilla rival. El joven llamó a Matthew Hernandez para que viniera y lo ayudara a enfrentarlos juntos.

Los jóvenes acordaron disparar contra los miembros de la otra pandilla desde un carro en marcha. En el tiroteo hirieron en la pierna a Ángel Cueli, de 15 años, quien, según los investigadores no pertenecía a ninguna de las pandillas y no estaba involucrado en el asunto de los jóvenes cubanos.

Cueli era estudiante del preuniversitario Coral Park Senior High School, y a pesar de que varios vecinos trataron de brindarle primeros auxilios, y de que fue aerotransportado al Kendall Regional Medical Center, falleció en camino a la institución de salud.

“A los padres les digo que digan no, cuando tengan que hacerlo, no tengan miedo, puede que no vean regresar a casa a sus hijos. Es mejor no tener miedo, que tener que enterrarlos”, dijo durante la vigilia Alfredo Cueli, el padre del adolescente, informó Univisión.

Según el medio, las autoridades tienen bajo custodia a otro joven, Marcos Gonzalez, de 18 años, quien está siendo interrogado y que también estaría involucrado en el caso.

Cao y Hernandez, por su parte, enfrentan cargos de homicidio en segundo grado y por disparar desde un auto, además Cao está acusado además de manipular un dispositivo electrónico.