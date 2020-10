Actos de repudio y detenciones arbitrarias marcan sábado represivo en La Habana

El foco del régimen estuvo sobre varios de los integrantes del movimiento San Isidro, obligados a permanecer en sus casas mandato de la Seguridad del Estado.

El despliegue policial tuvo como objetivo impedir el ingreso de los activistas a la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, sede del Museo de la Disidencia.

A lo largo del día fueron detenidos o conducidos en patrullas Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Anamelys Ramos, Tania Bruguera, Aminta De Cárdenas, Camila Lobón, Claudia Genlui, Kirenia Yalit Núñez Pérez, Michel Matos, Gretel Kairus, Iliana Hernández y Katherine Bisquet Rodríguez.

Permanecieron desaparecidos por varias horas Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés Cocho, Alfredo Martínez, Denis Solís y Oscar Casanella.

También fue detenida en el barrio del Vedado la periodista de CubaNet Camila Acosta, quien pasó casi dos horas retenida en una patrulla policial.

“No me permitieron ni siquiera llegar a la esquina. Me arrebataron el teléfono dos oficiales, una teniente y una capitana. Me llevaron para la estación policial de La Lisa, ni siquiera me entraron a la estación policial. No me dejaron salir en ningún momento de la patrulla. Allí me mantuvieron detenida, con muchísimo calor”, dijo la reportera poco después de ser liberada.

Una de las más acosadas por el régimen durante los últimos días ha sido la curadora Anamelys Ramos. La joven, que ya había sido detenida el viernes, fue víctima de un acto de repudio frente al edificio donde reside.

“La calle es de la Revolución y tú no puedes salir”, gritó una de las mujeres que sitió el inmueble para impedir que la artista saliera de su casa.

Embed

Este sábado, en medio de la ola represiva, activistas, artistas y periodistas independientes de la Isla hicieron pública una declaración en protesta por la violencia policial en su contra.