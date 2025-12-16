americateve

Cubanos piden en peregrinación a San Lázaro o a Babalú Ayé prosperidad y salud frente a epidemias

LA HABANA (AP) — Miles de cubanos se lanzaron el martes al Santuario del Rincón, en las afueras de La Habana, para pagarle promesas o rendirle homenajes a San Lázaro o Babalú Aye durante una peregrinación que combina las tradiciones católica y afrocubana de la santería.

Devotos participan en la procesión anual de San Lázaro, una peregrinación que fusiona las tradiciones católica y afrocubana de la santería, en El Rincón, a las afueras de La Habana, Cuba, el jueves 16 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jorge Luis Baños)
San Lázaro o Babalú Aye o simplemente “El Viejo” es una de las más reconocidas figuras de la espiritualidad isleña dentro de la tradición cristiana o de la santería afrocubana. “Es un santo demasiado milagroso. Tengo toda la fe en él”, dijo a The Associated Press Pedro Luis Echemendía, un trabajador independiente de 29 años mientras llegaba de rodillas hasta las puertas del templo.

Echemendía, como varias de las personas consultadas por la AP, dijo que pedían salud y prosperidad, precisamente en un escenario cubano marcado estos meses por una fuerte epidemia de chikungunya y dengue, así como una dura crisis económica.

El Santuario de El Rincón se encuentra a unos 25 kilómetros del centro de la capital y cada año los 16 y 17 de diciembre –este último día es el de la conmemoración oficial— recibe multitudes de personas devotas vestidas de violeta o con velas de ese color en las manos.

Familias completas con sus hijos, ataviados con collares de la Santería y con adornos religiosos violetas –que identifican a Babalú Aye— o flores se acercan poco a poco a la pequeña iglesia.

Algunos van caminando normal, otros se arrastran o se mueven de rodillas para pagar alguna promesa.

En las afueras del templo sacerdotes les dan una bendición y habitualmente se realiza una misa. El martes por la tarde incluso estuvo entre ellos Juan de la Caridad García, el arzobispo de La Habana y quien fue nombrado cardenal por el fallecido Papa Francisco, según constató la AP.

En semanas pasadas y luego de reportes que daban cuenta de algunos virus que provocaban fiebres, cefaleas y dejan por largo tiempo inflación y dolores articulares, las autoridades reconocieron que se presentaba una epidemia conjunta de dos enfermedades transmitidas por mosquitos: dengue y chikungunya.

El Ministerio de Salud informó que había 47 muertos por estos dos virus. Se estima que los contagios de dengue ascendían a unas 25.000 personas y los de chikungunya casi a 45.000.

La situación epidemiológica se agravó en el marco de una dura crisis económica que afecta la isla y que ha puesto en jaque al sector de la salud con falta de insumos y medicinas, así como presupuesto para infraestructura.

“La fe es grande, por eso tantas personas están aquí”, comentó a la AP Lázara Salgado, una ama de casa de 39 años que suele venir todos los años. “Ahora no tenemos medicinas, pero tenemos fe”.

En la Santería cubana Babalú Aye o “El Viejo” sincretiza con dos figuras del santoral católico: San Lázaro Obispo, a quien Jesús resucitó según la Biblia y el Lázaro de la parábola, el hombre pobre, agobiado por la lepra, vestido con sacos de yute, con sus muletas y seguido por sus perros. En la tradición afrocubana se lo identifica como una deidad relacionada con las enfermedades.

Entre los feligreses que se presentaron al Santuario del poblado de El Rincón el martes hubo algunas celebridades, como el estelar campeón de boxeo Julio César La Cruz.

“Soy devoto de San Lázaro”, dijo La Cruz a la AP. “Me arrodillé ahí y le pedí salud para el pueblo de Cuba, no solo para mi familia”.

FUENTE: AP

