americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cubanos esperan que tensión política no les impida sacar visas al Clásico Mundial

LA HABANA (AP) — Cuba se prepara para el Clásico Mundial de béisbol con la expectativa de que las cuestiones políticas y las tensiones entre su país y Estados Unidos no se interpongan a la hora de entregarles las visas para viajar.

El pelotero cubano Luis Vicente Mateo batea durante una práctica en el Estadio Latinoamericano de La Habana, Cuba, el jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El pelotero cubano Luis Vicente Mateo batea durante una práctica en el Estadio Latinoamericano de La Habana, Cuba, el jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

El Clásico, que se ha transformado en el torneo de selecciones más prestigioso del béisbol, tendrá su sexta edición entre el 5 y 17 de marzo en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Para la primera ronda, el equipo cubano quedó en el Grupo A —con sede en San Juan— para enfrentar al anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia. Necesitarán visado para jugar en Puerto Rico y también en caso de avanzar a la fase de eliminación directa en Estados Unidos.

“Pienso que nos van a dar (las visas), soy de los que pienso positivo”, dijo el mánager Germán Mesa a un grupo de periodistas durante una práctica el jueves en el Estadio Latinoamericano de La Habana,

El año pasado deportistas de varias disciplinas, como voleibol, baloncesto o incluso varios directivos fueron impedidos de participar en competencias internacionales, ya que Estados Unidos no les entregó los respectivos permisos de viaje para ir a las sedes en su territorio. Se alegó que la isla se encontraba bajo sanciones.

Actualmente la tensión entre Cuba y Estados Unidos es aún más fuerte luego de que el presidente Donald Trump autorizara a comienzos de enero una operación para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y amenazara directamente a la isla asegurando que la asfixia en todos los órdenes terminará por hacer colapsar su modelo político.

Mesa supervisó una preparación de sus pupilos –los que no están afectados por compromisos internacionales o en la serie nacional—y prefirió no hablar en detalle todavía del Clásico, enfocándose en la Serie de Las Américas, el compromiso más cercano del equipo y que se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela.

“Vamos a ir paso a paso”, dijo Mesa. “Estamos enfocados en la Serie de Las Américas. Tenemos un grupo de jugadores que tenemos que ir preparando. Hasta que no tengamos la decisión final prefiero no hablar del Clásico”.

No está claro si Cuba irá al Clásico con jugadores que militan en equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos. El equipo que alcanzó las semifinales en la última edición de 2023 incluyó a figuras de las mayores como Yoán Moncada, Luis Robert Jr. y Andy Ibáñez.

Para los que si están firmes y participaron del entrenamiento de este jueves hay ilusión.

“El Clásico es algo que todo el mundo está esperando. Creo que vamos a ir lo más enfocados posibles en buscar el mejor resultado”, dijo el lanzador Liván Moinelo, de los Fukuoka SoftBank Hawks de la liga de Japón.

Frank Álvarez, otro lanzador con experiencia internacional, reiteró sus expectativas de triunfo con o sin aquellos de experiencia en MLB pero que rechacen ponerse la camiseta.

“Simplemente vamos a ir con los atletas que sean y los que sean van a representar a Cuba como se merece”, dijo Álvarez a AP. "Puedan incorporarse o no (los de MLB) siempre van a tener nuestro apoyo, nuestro respeto en todo momento, porque son cubanos”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

American Airlines dice estar "lista" para reanudar vuelos hacia Venezuela

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter