La dictadura cubana anuncia que se queda sin Café ni Leche en polvo

El Gobierno hace responsable al embargo de Estados Unidos de que los cubanos no puedan consumir leche. Lo culpa de que la producción lechera en la Isla no sea suficiente, de que la industria ganadera sea un desastre desde hace décadas y también de que no pueda importar la cantidad suficiente en polvo para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, vende la leche en polvo de producción nacional en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC).