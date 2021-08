La Cuba del Recuerdo / La frita cubana.

Mariquitas a $0.05 el cartucho, pan con bisté a $0.20 y la campeona frita a $0.10. En algunos más sofisticados te vendían también frituritas de caritas (frijol carita) a tres por $0.05.

No había hora exacta para degustar esas delicias, lo mismo a media mañana, tarde o noche cuando salías del cine o venías de alguna fiesta o night club.

Las veces que yo me apeaba de una guagua en un lugar cualquiera de La Habana y en la esquina había un puesto de frita, aprovechaba y me compraba una que me la comía con una Materva , y seguía andando no importa la hora que fuera.

La receta de Sebastián para la frita era:

Carne molida

Manteca de chorizo

Pimentón

Pizca de sal

Se mezcla todo, si la manteca de chorizo tiene pimentón no es necesario usarlo. Cuando mi mamá me mandaba a la bodega y me encargaba un chorizo, el bodeguero tomaba una lata circular que estaba llena de chorizos rodeados con una manteca roja y espesa bañándolos, esa es la manteca para la frita. Se agrega suficiente para que tenga sabor pero no mucha para que no sea muy marcado el gusto a pimentón.

Después de mezclado todos los ingredientes se hacen unas bolitas de dos o tres pulgadas de circunferencia, cuando se fríen hay que aplastarlas con una espátula ancha y plana, después de fritas se ponen en un pan dulce llamado asemita con cebolla bien picadita y papitas fritas a la juliana en grandes cantidades que se caigan por fuera.

Y a disfrutar, yo la comía acompañado de una Materva , Iromber o Jupiña bien fríos . Para variar había veces que cambiaba la soda por una cerveza bien fría. Cristal, Polar o Hatuey.

Todos los cubanos disfrutábamos de una frita, me acuerdo que muchas veces se paraba en la esquina de mi casa, frente al puesto de fritas de Gumersindo, llamado Gume cariñosamente por los miembros del barrio, un cola de pato, Cadillac de los años cincuenta que tenía la forma de una cola de un pato en el final del guardafango trasero, bello, negro, enorme, con aire acondicionado y se bajaba el chofer vestido de traje con corbata negros y camisa blanca a comprar fritas, mariquitas y frituritas de carita para llevarlo a la casa de sus jefes en la calle O y 27, la prestigiosa familia Cortina para merendar.

En 1959 llegaron los pulgosos de la Sierra Maestra, comandados por el asesino sanguinario y ladrón Fidel Castro y se acabaron las fritas en Cuba, hoy en día si te agarran con carne de res en el refrigerador te cae una condena de cárcel de por lo menos un año. Y los presidentes de los CDR te vigilan a ver si tú traes carne o algún paquete sospechoso a tu casa que pueda serla.

La Frita, Reina Pobre Cubana murió, pero el exilio cubano la rescató y hoy en día tu puedes degustarla en cualquier restaurante cubano en los EEUU, especialmente en Miami. Sergio, Versailles, el Rey de la Frita, etc..

La Frita ya tiene 80 años!

Que viva la Frita Cubana!