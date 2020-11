Cuba reinicia curso escolar en medio de compleja situación epidemiológica

Las medidas de protección orientadas a los que vuelven a las aulas no son garantías para contener el contagio, dijeron a Radio Televisión Martí madres y abuelas.

Yorsikelín Sánchez, una activista madre de una niña y residente en Sancti Spíritus, dijo que ha estado pidiendo en las redes sociales que no se reinicie el curso hasta tanto no haya seguridad total.

Opina que la decisión tomada ahora para tres provincias debiera ser igual para todo el país. Insistió en que el gobierno no puede responder a las necesidades inmediatas de la población en lo referente a higiene, alimentación y avituallamiento.

Yunet Cairo, madre de dos niños y residente en La Habana, explicó que las orientaciones del Ministerio de Educación para volver este lunes son que todos “deben llevar tres nasobucos y un pomo con desinfectante para el aseo diario”.

Entiende que esa es una forma de evitar el contagio pero asegura que es muy difícil para los padres cumplirlas.

"La gente ha tenido que conseguir en la calle y a golpe de dólares los materiales de higiene y protección que exigen en las escuelas”, detalló.

"No todos pueden pagarlos porque la situación económica ha empeorado considerablemente y en ningún establecimiento del gobierno le venden a la población nada para protegerse y asearse", agregó.

El otro problema que enfrentan los padres es el del uniforme escolar que solo ha estado a la venta para los que inician la enseñanza primaria y media y según explicó en la mayoría de los casos "requieren arreglos".

A los niños que no inician el curso pero ya el uniforme no les sirve, o se les gastó, les permitirán que vayan con un pantalón de mezclilla y un pullover que debe ser rojo, blanco, o azul, explicó.

En Camagüey donde sí se reinicia este lunes porque no se han reportado casos positivos también los padres y abuelos están preocupados, dijo Leydi Tabares a cargo de sus nietos.

"Es que no hay forma de adquirir los desinfectantes y lo único que nos queda es usar cloro pero eso no es aconsejable y menos para los niños", dijo.

También en Camagüey las familias han enfrentado problemas con los uniformes, sin embargo lo que más preocupa a Tabares es que tampoco las aulas tienen condiciones para tener a los niños en ellas.

A pesar de que se sentarán uno en cada mesa "no es suficiente porque en muchas aulas no hay agua, no hay buena ventilación y eso atenta contra la salud", recalcó.

En Santiago de Cuba tampoco hay reportes de contagio por eso no hay razón para aplazar el reinicio pero aún así Miraida Martín dijo que se siente preocupada por sus nietos y sobrinos.

Dijo que además de la escasez de productos para la higiene y el peligro del COVID-19, los niños van a estar expuestos a otras enfermedades que suelen proliferar en áreas donde no existe un adecuado control sanitario".

Este sábado el Ministerio de Salud confirmó 86 casos nuevos de contagiados con un acumulado de 6.887 en el país. Las dos provincias con mayor cifra son Pinar del Río y Sancti Spíritus mientras que en el oriente del país no se reportaron nuevos casos.