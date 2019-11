Osmani García rectifica: 'Es doloroso que te metan en una olla de presión política'

"Ya no te voy a decir más el nombrete", dijo, en referencia a los epítetos que emitió contra Otaola, en una serie de publicaciones en sus redes sociales donde acusó al conductor del programa "¡Hola, Ota-Ola!" de estar detrás de la campaña en la plataforma Change.org que pide al alcalde de Miami Francis Suárez declarar al reguetonero como "persona non grata".

"Sé que tu mano está detrás de eso", aseguró García en una de varias directas a través de Facebook donde se referió a Otaola como "payaso", "dictador" y "comunista" y utilizó epítetos homófobos y misóginos, al calificar al presentador como "Fidelita 2020".

Ahora el intérprete pidió disculpas a las personas que lo vieron "en medio de una discusión entre gente de mi país" a la que calificó de "talentosa", y aseguró que lo único que pretendía era pedirles "quererse un poquito más".

Osmani García cuenta porqué los artistas cubanos no quieren hablar de la situación en Cuba

También anunció que no cantará más en Cuba "hasta que no cambie la cosa para mejor de todos" ni tampoco en Miami, aunque no aclaró las razones de esa segunda decisión.

Sobre las críticas que han recibido diversos artistas de la Isla por no asumir una postura cuestionadora hacia las violaciones de derechos humanos que comete el Gobierno cubano, pidió al sector del exilio que sostiene esa postura "ser justos".

"Nosotros hemos tenido que enfrentar esa clase de presión", dijo, y comentó que "en Cuba todos tuvimos que acatar órdenes (...) Pero tampoco podemos hacerle la guerra a la gente que está allá dentro recibiendo órdenes."

Sobre los artistas cubanos del exilio que también han recibido señalamientos por la ambigüedad de su posición política, aseguró que "tienen que callar porque tienen allá a su familia", dijo, en referencia a Cuba.

Después del lanzamiento de la campaña de recogida de firmas para declarar "persona non grata" en Miami a Osmani García, otra iniciativa salió en su defensa utilizando el mismo procedimiento.

En los últimos meses ha aumentado el malestar del exilio contra los artistas cubanos que simpatizan con el régimen o tienen una actitud política ambigua. Entre las acciones que impulsan los exiliados se encuentran campañas para la retirada de la residencia o del visado en EEUU, o la cancelación de sus conciertos.

Los artistas en el punto de mira han sido el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno y Haila Mompié, entre otros.

Hace dos semanas, la Mompié sufrió la suspensión de una presentación en Miami, después de que el alcalde de la ciudad la declarara "persona non grata".